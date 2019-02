Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, belediyeyi, belediyeye emek veren çalışanlarla yönetme sözü verdi. Yücel 10 maddede ilan ettiği temel ilkeleri eksiksiz olarak uygulayacaklarına yönelik taahhütnameyi de imzaladı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, bir basın açıklaması yaparak “Vatan Partisi, belediyeleri, mafyanın, vurguncuların içki sofralarından değil, mahalle kahvelerindeki çınar altlarından yönetecek” dedi.



Yücel şunları söyledi:



“1980’den bu yana iktidar koltuklarına oturanlar, Amerika’nın dayattığı programı uyguladılar.



Üreticiyi 'ülkenin sırtında kambur' diye suçladılar. Üretimi yıkıma uğrattılar. Ülkeyi ve yönettikleri belediyeleri borca batırdılar. Mevcut yönetim sistemi sıcak para komisyoncularının, faizcilerin, dolar ve borsa vurguncularının, palazlanmış belediye bürokratlarının ve tarikat rantçılarının saltanatını yaratmıştır. Rant ve beton partileri başta belediyeler olmak üzere yönettikleri kurumların kaynaklarını talan etmektedir.



'HALKIN SÖZ HAKKI YOK'



Belediyelerin yerini şirketler aldı. Özel çıkar peşindeki şirketler kamu hizmetini yok etti. Taşeronlaşmayla işçi hakları çiğnendi. Şirketleşen belediyelerde halkın söz hakkı olmadığı gibi, denetim hakkı da yoktur.



Belediyelerde işler komisyoncuların elinde. Halka hizmet için kullanılması gereken paralar, yerli ve yabancı şirketlere, komisyonculara, kayınçoya bacanağa dağıtılıyor.

Vatan Partisi, belediyeleri, mafyanın, vurguncuların içki sofralarından değil, mahalle kahvelerindeki çınar altlarından yönetecek!



Mevcut belediyecilik anlayışında emekçiler anayasal haklarını kullanamıyor.



Vatan Partisi İstanbul belediye başkan adayları olarak kuru bir söz verip geçiştirmiyoruz, yazılı bir taaahhüt ilan ediyoruz!



Aşağıdaki temel yönetim ilkelerini uygulayacağımıza söz veriyoruz.



1) HALKIN DOĞRUDAN KATILIMI



AK Parti ve CHP’nin metropol planları, kentlerimizi küresel projelere zincirliyor. Bu partiler, Dünya Bankası’nın ve uluslararası şirketlerin programlarını uygulayarak, büyükşehir belediyelerini dünyanın büyük faizcilerine teslim ettiler ve borç batağına soktular. Belediyeler iflas etmiş durumda. Vatan Partisi’nin yönettiği kentlerde ise söz halkta olacak. Her mahallede halk meclisleri, mahalle meclislerinin temsilcileri ile de kent meclisi oluşturulacak.



Muhtarlar, meslek odası, demokratik kitle örgütü ve sendikaların yöneticileri, kent meclisinin doğal üyesi olacak.



Mahalle konuları mahalle meclislerinde, kent konuları kent meclislerinde görüşülüp kararlaştırılacak.



Halktan gizli karar almaya son verilecek.



Çıkar grupları, ihaleciler, asalak örgütler, belediyelerin ve halkın sırtından atılacak.



2) EMEKÇİ İLE YÖNETİLEN BELEDİYE



Vatan Partisi, kenti örgütlü halk ile, belediyenin işlerini de belediye çalışanları ile yönetecek.



Belediye emekçileri sadece belediyenin işlerini yapanlar olmayacak, yaptıkları işin karar süreçlerinde de olacaklar.



İşçiler ve memurlar, örgütlendikleri emekçi örgütü aracılığı ile her işte ve her kademede, işin planlanması, kararlaştırılması ve uygulanmasında, belediyenin idari yönetiminde, profesyonel yöneticilerle birlikte olacaklar. Belediye başkanının yanındaki oda emek temsilcilerine ayrılacaktır.



3) PARTİZANLIĞA, YANDAŞLIĞA SON!



Personeli partisine, ırkına, mezhebine, memleketine göre ayıran, yandaş olmayana baskılar yapan zihniyet temizlenecek, bütün personel eşittir.



İşçi ve memur amirliklerinde, sadece yandaşların atandığı çürümeye son verilecek, bütün atamalarda liyakat, eğitim ve kıdem esas olacak, torpilsiz, soruları gizlice verilmeyen sınav sistemi uygulanacak.



Vatan Partisi’nin yönettiği belediyelerde çalışanlar arasında ayrım yapılmayacak. Torpil yapanlara ve mobbing uygulayanlara sert yaptırımlarla cevap verilecek.



Yöneten partilerin il ve ilçe başkanlıklarının işçi pazarlama şirketine dönüştüğü sisteme son verilecek, iş arayan her yurttaşa aynı mesafede ve eşit davranılacak.



Belediye personeli mitinglerin dolgu malzemesi olmaktan kurtarılacak, onlardan istenen tek şey, görevlerini iyi yapmaları olacak.



4) YAĞMALANMAYAN BELEDİYE, KÖLELİKTEN KURTARILMIŞ İŞÇİ!



Belediye olanaklarıyla yapılabilecek hiçbir iş ihaleye verilmeyecek. Belediyenin iş yapabilme kapasitesi geliştirilecek. Böylece, milletin belediyeye emanet ettiği kaynaklar yağmalanmamış olacak.



2013’den beri İŞKUR, Toplum Yararına Çalışma adıyla köle ticareti yapmaktadır. Vatan Partisi’nin yönettiği belediyelerde bu vahşet belediyelere sokulmayacak, bütün işçilerin anayasal ve yasal hakları olacak.



5) GÜVENCESİZ İŞÇİLİĞE, TAŞERON İŞÇİLİĞİNE SON!



Taşeron işçiliğine son verilecek!



Şirket işçiliğine son verilecek!



Esnek çalışma biçimlerine son verilecek!



Devamlılığı olan işlerde belirli süreli sözleşmelere, müteahhit işçiliği uygulamalarına son verilecek!



“Ek ücretliler” adlı güvencesiz çalışma biçimine son verilecek!



6) GEÇİCİ İŞÇİLİK STATÜSÜ DEVREYE SOKULACAK!



Eşit değerdeki işe eşit ücretin ve sosyal hakların olmadığı yalancı kadrolara, kadro kandırmalarına son verilecek!



Bütün çalışanlar, çifte sömürü olmadan, aracısız olarak, sürekli ve kadrolu olarak, amasız, fakatsız olarak, belediyenin kadrolu personeli olacak.



Piyasacı hükümetlerin yeterli kadro tahsis etmemeleri halinde, yeterli kadro istihdamı için demokratik haklarımız sonuna kadar kullanılarak gerekli mücadele yürütülecek.



Kadro alıncaya kadar geçici statüdeki işçilik devreye sokulacak. Aracısız olarak direk işçi ile yapılan sözleşmelerle, sendika ve toplu sözleşme haklarının da olduğu eşit değerdeki işe eşit ücret hakkı uygulanacak.



7) ÖRGÜTLÜ EMEKÇİ



İşçiler ve memurlar istedikleri sendikayı özgürce seçebilecekler.



Kısır toplu görüşmeler yerine, özgür toplu sözleşme sistemi uygulanacak.



Yüksek Hakem Kurulu Kararı ile 2020 Haziran’ına kadar %4 zamma mahkûm edilen, toplu sözleşme yapmaları engellenen 696 sayılı kararname kapsamındaki şirket işçileri ile ek sözleşme yapılacak, ücretleri ve sosyal hakları iyileştirilecek.



8) KAZASIZ, BELASIZ, GÜVENLİ, EĞİTİMLİ BELEDİYECİLİK!



Hükümetin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğunu ertelemesi, iş kazalarına, iş cinayetlerine ve meslek hastalıklarına davet çıkarmaktır.



Çalışanın sağlığı ve güvenliği Vatan Partisi için esastır, önceliklidir. Belediyelerde yapacağımız ilk işlerden biri, yeterli iş güvenliği uzmanı ve iş hekimini istihdam etmek, çalışma ortamlarını sağlıklı ve güvenli hale getirmek olacaktır.



İşçi sağlığı ve iş güvenliğine katkımız belediyelerle sınırlı kalmayacak. Belediye dışındaki işyerlerinde de iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek amacıyla, uzmanlık örgütleri, meslek odaları ve sendikalarla beraber "Önce İş Güvenliği Konseyi" kurulacak. Konsey, bütün halkı iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla okullarda öğrencilere, işyerlerinde çalışanlara yaygın eğitimler verecek.



9) KADIN İŞÇİLERİN HAYATI KOLAYLAŞTIRILACAK



Kadın işçilerimiz hayatın her alanında zorluk çekiyor. Yasadaki ilgili kısıtlamalar dikkate alınmayacak, mahallelerde ve belediyede kreş ve etüt merkezleri açılacak. Kadın işçilerimizin istekleri öncelikli olarak ele alıncaktır.



10) HUZURLU BELEDİYECİLİK



Personel birbirine yan gözle bakmayacak, korku, kulis, dedikodu ve hizip yerine, eşitlik, dayanışma ve huzur egemen olacak.



İş yapmak, hakkı için mücadele etmek, herkes için mutluluk, özgürlük ve özgüven kaynağıdır.



ulusal.com.tr