Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, CHP Şişli adayı Muharrem Keskin'in katıldığı programda, HDP Şişli İlçe Başkanı'nın “Kürdistan’da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri alacağız” ifadeleri üzerine basın açıklaması yaptı. Yücel, açıklamalarının aynı zamanda bir suç duyurusu anlamına geldiğini de kaydetti







Mustafa İlker Yücel, Keskin'in o sırada Yıldırım'ın yanında olduğunu belirterek konuşmasına da “Sevgili dostlarım” diyerek başlamasını eleştirdi.



Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel şunları söyledi:



“HDP'yi bir demokrasi unsuru olarak tanımlıyorlar. Bu CHP yönetiminin stratejik tercihidir. CHP Genel Başkanı 30 Kasım 2014'te 'açılım bizim işimizdir' açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan sonra HDP yönetimi hendeklere gömülmüştü ancak CHP yönetimi önce onları hendekten çıkardı, Adalet Yürüyüşü'nde kollarına taktılar. Meclis'in içine girmelerini sağladılar, şimdi de yerel seçimlerde kol kolalar.



Bu bir rezalettir. Bu CHP yönetiminin nerelere sürüklendiği konusunda büyük bir fikir vermektedir. Güvenlik güçlerimiz çalışmalar yürütürken biz CHP yönetimine hatırlatıyorduk. 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen kişilerle kol kola girmeyin diyorduk. CHP yönetimi heykel dikmeye meraklı olanların arkadaşlarını meclise koydurdu.



KANDİL'DE KONUŞTURULMAYANLARA ŞİŞLİ'DE SLOGAN ATTIRIYORLAR



Mehmetçik Türkiye'yi bölmek isteyenlere Kandil'de bile nefes aldırmıyorken CHP yönetimi, Kürdistan diyenleri Şişli'de konuşturuyor. Kandil'de konuşturulmayan kişiler, Şişli'de CHP ile birlikte PKK'nın sloganlarını atıyor.



CHP yönetimi artık bir karar vermiş. Biz vatansever ittifak yapalım çağrısı yapmıştık. Malesef CHP yönetimi HDP'yi seçti.



Apo'nun heykelinin harcını birlikte mi karıyorsunuz. Buna vatanseverler izin vermez.



Suriye ve Irak'ın kuzeyinde Mehmetçik, ABD'nin parayla beslediği teröristlere karşı mücadele ederken 'Mustafa Kemal'in itleri' diye slogan atıyorlardı.



Hangi taraftasınız? CHP'nin Şişli adayı, 'Kürdistan belediyelerini' kurtarma tarafındaysa CHP rozetini çıkarsın. Atatürk resmini indirsin, halkı aldatmayı bıraksın.



Kılıçdaroğlu'nu artık uyarma değil onlarla mücadele makamındayız. Şişli'de vatanseverler seçeneksiz değildir.”



UYANIN!



Yücel, CHP'nin HDP'yi seçtikten sonra içine girdiği süreci de şöyle anlattı:



“Biz Vatan Partisi yöneticileri olarak, bu kirli ittifakın,



TSK operasyonlara başladığında CHP yönetimi 'TSK çamura batacak' demişti. Son dönemde NATO'culuk açıklamaları da bununla birleştirilmelidir. 'Asya'da faşizm var' propagansasına başlamış oldular. 'Şangay İşbirliği Örgütü'ne karşı kanımın son damlasına kadar savaşacağım' sözü de bir sadakat yeminidir. 'BOP Eşbaşkanlarından bir tanesiyim' açıklamalarından hiçbir farkı yok. Doğu Akdeniz'deki olaylarda da apaçık İsrail'in yanında olduklarını söylediler.



CHP'nin vatansever Atatürkçü tabanına Abdullah Gül'ün kapısında beklemek yakışıyor mu?



'TERÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPANIN YAKASINA YAPIŞIRIZ'



Bütün bu çizginin hükümete yönelik bir muhalefet çizgisi değil, vatan savaşına yönelik bir muhalefet olduğu görülüyor. Türkiye'de Mehmetçiğe muhalefet olmaz. Terörle işbirliği yapanın yakasına yapışırız. Vatan Partisi bu hataları affetmez. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na HDP'nin kapatılması yönünde başvurumuzu yapmıştık. HDP, Türkiye'nin güvenliği için kapatılması zorunlu bir partidir.



PKK söylemlerinin dillendirildiği videoyu CHP tabanı duysun. Atatürk'ün resminin önünde PKK söylemlerini CHP ve HDP yöneticileri aynı mükrofondan dile getiriyorlar.



'CHP TABANI KURMALI OY ROBOTU MU?'



Buna tavır koyunuz. Kimse kurmalı oy robotu değildir. CHP tabanı kurmalı oy robotu mu? Kendisi bu olguları değerlendiremiyor mu? Üstelik seçenek var. Vatan Partisi hiç kimseyi seçeneksiz bırakmadı. Vatan Partisi Şişli Belediye Başkan adayı Bülent Önal'ın ağzından PKK söylemlerini asla duyamazsınız.



Şiddetle kınıyorum. Bu açıklama aynı zamanda suç duyurusudur. İstanbul'un göbeğinde PKK söylemleri bu şekilde aleni bir şekilde dillendirilemez. Vatan Partisi bu süreçte uyarılarına devam edecektir.”



CHP ADAYI NEREDEYSE TEŞEKKÜR EDECEK



Vatan Partisi Şişli Belediye Başkan adayı Bülent Önal da videodaki “Kürdistan ve diğer tarafta Türkiye” ifadelerini hatırlatarak savcılığın bu konuda harekete geçmesi gerektiğini kaydetti. Önal “CHP Şişli Belediye Başkan adayı da buna rıza gösteriyor. Neredeyse teşekkür edip bize de bu tarafı bıraktın diyecek. Çözüm biziz. Bir taraftan bir bataklık var serbest piyasa ekonomisi; bunun üzerinde nöbet tutan emperyalist güçler var. Bundan kurtulmak Vatan Partisi'nin çözümlerindedir. CHP'li kardeşlerim bu yönetimi desteklemeye mecbur musunuz? Ortada Atatürk'ün partisi kalmadı. Eleştirilerimiz hep daha iyi olsun diyeydi. Ama artık kanser olmuştur. Bunun çözümü vatanseverlerin Vatan Partisi'ne oy vermekle başlar” dedi.



ulusal.com.tr





Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, CHP Şişli adayı Muharrem Keskin'in katıldığı programda, HDP Şişli İlçe Başkanı'nın “Kürdistan’da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri alacağız” ifadeleri üzerine basın açıklaması yaptı. Yücel, açıklamalarının aynı zamanda bir suç duyurusu anlamına geldiğini de kaydetti.Mustafa İlker Yücel, Keskin'in o sırada Yıldırım'ın yanında olduğunu belirterek konuşmasına da “Sevgili dostlarım” diyerek başlamasını eleştirdi.Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel şunları söyledi:“HDP'yi bir demokrasi unsuru olarak tanımlıyorlar. Bu CHP yönetiminin stratejik tercihidir. CHP Genel Başkanı 30 Kasım 2014'te 'açılım bizim işimizdir' açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan sonra HDP yönetimi hendeklere gömülmüştü ancak CHP yönetimi önce onları hendekten çıkardı, Adalet Yürüyüşü'nde kollarına taktılar. Meclis'in içine girmelerini sağladılar, şimdi de yerel seçimlerde kol kolalar.Bu bir rezalettir. Bu CHP yönetiminin nerelere sürüklendiği konusunda büyük bir fikir vermektedir. Güvenlik güçlerimiz çalışmalar yürütürken biz CHP yönetimine hatırlatıyorduk. 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen kişilerle kol kola girmeyin diyorduk. CHP yönetimi heykel dikmeye meraklı olanların arkadaşlarını meclise koydurdu.Mehmetçik Türkiye'yi bölmek isteyenlere Kandil'de bile nefes aldırmıyorken CHP yönetimi, Kürdistan diyenleri Şişli'de konuşturuyor. Kandil'de konuşturulmayan kişiler, Şişli'de CHP ile birlikte PKK'nın sloganlarını atıyor.CHP yönetimi artık bir karar vermiş. Biz vatansever ittifak yapalım çağrısı yapmıştık. Malesef CHP yönetimi HDP'yi seçti.Apo'nun heykelinin harcını birlikte mi karıyorsunuz. Buna vatanseverler izin vermez.Suriye ve Irak'ın kuzeyinde Mehmetçik, ABD'nin parayla beslediği teröristlere karşı mücadele ederken 'Mustafa Kemal'in itleri' diye slogan atıyorlardı.Hangi taraftasınız? CHP'nin Şişli adayı, 'Kürdistan belediyelerini' kurtarma tarafındaysa CHP rozetini çıkarsın. Atatürk resmini indirsin, halkı aldatmayı bıraksın.Kılıçdaroğlu'nu artık uyarma değil onlarla mücadele makamındayız. Şişli'de vatanseverler seçeneksiz değildir.”Yücel, CHP'nin HDP'yi seçtikten sonra içine girdiği süreci de şöyle anlattı:“Biz Vatan Partisi yöneticileri olarak, bu kirli ittifakın, İyi Parti ve CHP tabanındaki vatanseverleri kendisine getirmesini istiyoruz. Uyanın! Kanton ittifakı bizi uyandırmıyorsa ne uyandıracak? FETÖ'nün ByLock'çu isimleri bile genel başkan danışmanlığına kadar uzandı. 15 Temmuz darbe girişimini tiyotro olarak nitelemek ve FETÖ operasyonlarını itibarsızlaştırmak da bununla beraber değerlendirebilir.TSK operasyonlara başladığında CHP yönetimi 'TSK çamura batacak' demişti. Son dönemde NATO'culuk açıklamaları da bununla birleştirilmelidir. 'Asya'da faşizm var' propagansasına başlamış oldular. 'Şangay İşbirliği Örgütü'ne karşı kanımın son damlasına kadar savaşacağım' sözü de bir sadakat yeminidir. 'BOP Eşbaşkanlarından bir tanesiyim' açıklamalarından hiçbir farkı yok. Doğu Akdeniz'deki olaylarda da apaçık İsrail'in yanında olduklarını söylediler.CHP'nin vatansever Atatürkçü tabanına Abdullah Gül'ün kapısında beklemek yakışıyor mu?Bütün bu çizginin hükümete yönelik bir muhalefet çizgisi değil, vatan savaşına yönelik bir muhalefet olduğu görülüyor. Türkiye'de Mehmetçiğe muhalefet olmaz. Terörle işbirliği yapanın yakasına yapışırız. Vatan Partisi bu hataları affetmez. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na HDP'nin kapatılması yönünde başvurumuzu yapmıştık. HDP, Türkiye'nin güvenliği için kapatılması zorunlu bir partidir.PKK söylemlerinin dillendirildiği videoyu CHP tabanı duysun. Atatürk'ün resminin önünde PKK söylemlerini CHP ve HDP yöneticileri aynı mükrofondan dile getiriyorlar.Buna tavır koyunuz. Kimse kurmalı oy robotu değildir. CHP tabanı kurmalı oy robotu mu? Kendisi bu olguları değerlendiremiyor mu? Üstelik seçenek var. Vatan Partisi hiç kimseyi seçeneksiz bırakmadı. Vatan Partisi Şişli Belediye Başkan adayı Bülent Önal'ın ağzından PKK söylemlerini asla duyamazsınız.Şiddetle kınıyorum. Bu açıklama aynı zamanda suç duyurusudur. İstanbul'un göbeğinde PKK söylemleri bu şekilde aleni bir şekilde dillendirilemez. Vatan Partisi bu süreçte uyarılarına devam edecektir.”Vatan Partisi Şişli Belediye Başkan adayı Bülent Önal da videodaki “Kürdistan ve diğer tarafta Türkiye” ifadelerini hatırlatarak savcılığın bu konuda harekete geçmesi gerektiğini kaydetti. Önal “CHP Şişli Belediye Başkan adayı da buna rıza gösteriyor. Neredeyse teşekkür edip bize de bu tarafı bıraktın diyecek. Çözüm biziz. Bir taraftan bir bataklık var serbest piyasa ekonomisi; bunun üzerinde nöbet tutan emperyalist güçler var. Bundan kurtulmak Vatan Partisi'nin çözümlerindedir. CHP'li kardeşlerim bu yönetimi desteklemeye mecbur musunuz? Ortada Atatürk'ün partisi kalmadı. Eleştirilerimiz hep daha iyi olsun diyeydi. Ama artık kanser olmuştur. Bunun çözümü vatanseverlerin Vatan Partisi'ne oy vermekle başlar” dedi.