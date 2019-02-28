Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlker Yücel, belediyelerde işçilerin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini içeren projesini açıkladı. Yücel, belediyelerin emekçilerle yönetileceğinin ve emek sömürüsünün sonlanacağının sözünü verdi

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, bu kez Türk-iş İstanbul 1'inci Bölge Temsilciliğini ziyaret etti. Belediye işçilerinin yaşadığı sorunlara yönelik çözüm projelerini açıkladı.31 Mart yaklaştıkça belediye başkan adaylarının çalışmaları da hız kazanıyor. Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlker Yücel bu kez emekçilere seslendi.Türk-İş temsilcileriyle bir araya gelen Yücel, 10 maddelik belediye yönetim taahhüdünü kamuoyu ile paylaştı.Belediyelerin yerini şirketlerin aldığına dikkat çeken Vatan Partisi İstanbul adayı Yücel, taşeronlaşma yüzünden işçi haklarının çiğnendiğine dikkat çekti.Güvenli ve güvenilir belediyecilik sözü veren Yücel, emek sömürüsüne son vereceğini vurguladı.