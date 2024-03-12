Vatan Partisi İBB Adayı Özkan MESAM'ı ziyaret etti

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ni ziyaret etti. Özkan, Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül ile partisinin kültür dünyasına ilişkin projelerini anlattı.

Editör: Dilek Doğan
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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ni ziyaret etti. Özkan, Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül ile partisinin kültür dünyasına ilişkin projelerini anlattı.


Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği yöneticileri ile bir araya geldi.


Özkan, ziyarette Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül'le görüştü. Partisinin kültür dünyasına ilişkin projeleri anlatan Özkan, Ergül'ün taleplerini dinledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # istanbul # 31 mart seçimleri
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