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Vatan Partisi: İki yaklaşım da yanlış

Siyasetin gündeminde “ÖSO” tartışmaları var. AKP, ÖSO’ya tartışma yaratacak “Kuva-yi Milliye” benzetmesi yaptı. CHP ise "ÖSO terör örgütüdür" tavrında ısrarcı. İki yaklaşımı da yanlış bulan Vatan Partisi ise PKK/PYD'ye karşı savaşan ÖSO’nun Suriye’nin toprak bütünlüğüne hizmet etmesi gerektiğine dikkat çekiyor

Vatan Partisi: İki yaklaşım da yanlış

AKP “Kuva-yi Milliye” benzetmesi, CHP ise “Terör örgütü ön planda” eleştirisi yapıyor ÖSO’ya. Vatan Partisi ise ÖSO’nun PKK/PYD tavrına dikkat çekiyor. 

Özellikle Afrin Harekatı’nın ardından başlayan ÖSO tartışmaları siyasetin bir kez daha gündemine geldi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında tartışma yaratacak ifadeler kullandı. ÖSO’yu Kurtuluş Savaşındaki Kuva-yi Milliye’ye benzetti.

“ÖSO terörist bir örgüttür” tezini işleyen CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “TSK’dan çok ÖSO konuşuluyor” sözlerini de yineledi.

Vatan Partisi ise iki yaklaşıma da tepkili.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Soçi’nin önemine de dikkat çekti.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi
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