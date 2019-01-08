Yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına devam ediyor. Gülün başkenti Isparta'da Vatan Partisi seçimlere kendi adaylarıyla giriyor. Isparta ittifakından ayrıldığını duyuran Vatan Partisi'nin Belediye Başkan Adayı İbrahim Perçin oldu. Partinin Genel Sekreteri Utku Reyhan ittifaktan ayrılma nedenini kamuoyu ile paylaştı.

Vatan Partisi, Isparta ve ilçelerinde kendi adaylarıyla seçim yarışına giriyor.



Vatan Partisi, yerel seçimler için Isparta'da İyi Parti, CHP ve Demokrat Parti ile birlikte ortak aday için ittifak görüşmeleri yapıyordu. Kırmızı çizgileri nedeniyle Vatan Partisi o ittifaktan ayrıldığını açıkladı.



İl Başkanlığının düzenlediği basın toplantısında Genel Sekreter Utku Reyhan, ittifaktan ayrılma gerekçelerini kamuoyu ile paylaştı.



Vatan Partisi Genel Sekreteri, milletin seçeneksiz olmadığını vurguladı.



Reyhan, güller diyarı için partisinin adayını açıkladı.



Vatan Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı İbrahim Perçin, Isparta için mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.





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