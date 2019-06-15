Vatan Partisi'nin İstanbul adayı Mustafa İlker Yücel diğer adaylara mal varlıkları hakkında şeffaflık çağrısı yaptı. Yücel, kendi mal varlığını da açıkladı, "Bizim en büyük varlığımız, davamız ve partimiz" dedi

Vatan Partisi'nin İstanbul adayı Mustafa İlker Yücel'in gündeminde şeffaklık vardı.



Yücel, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın mal varlıklarını gizlediğini şeffaf olmadıklarını vurguladı.



Vatan Partisi'nin adayı rakiplerine "şeffaf olun" çağrısında bulundu.



Kendi mal varlığını da açıklayan Yücel, "Bizim varlığımız, davamız ve partimizdir" dedi.



Mustafa İlker Yücel, açıklamanın ardından AK Parti ve CHP standlarını da dolaştı.



ulusal.com.tr

