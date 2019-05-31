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Vatan Partisi İstanbul adayı Mustafa İlker Yücel'den Gezi mesajı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, Gezi Direnişinin 6'ncı yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Meydanları kırmızı beyaza boyayarak sorosçuluğa ve bölücülüğe geçit vermedik. ABD'nin BOP ve FETÖ damgalı "Ilımlı İslam" planını felç ettik. Cumhuriyet kurucularına karşı küstahlığa cesurca cevap verdik. Mustafa Kemal'in askerleri en önde mücadele etti" ifadelerini kullandı

Vatan Partisi İstanbul adayı Mustafa İlker Yücel'den Gezi mesajı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, Gezi Direnişinin 6'ncı yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yücel, şunları ifade etti:

"Meydanları kırmızı beyaza boyayarak sorosçuluğa ve bölücülüğe geçit vermedik.

ABD'nin BOP ve FETÖ damgalı "Ilımlı İslam" planını felç ettik.

Cumhuriyet kurucularına karşı küstahlığa cesurca cevap verdik.

Mustafa Kemal'in askerleri en önde mücadele etti"

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #istanbul #mustafa ilker yücel #gezi
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