Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, 25 Şubat 2019 Pazartesi günü, 31 Mart Yerel Seçimi için 'Yeditepeli İstanbul’a Yedi Renk Projesi'nden ikincisi olan 'Kırmızı İstanbul' projesini açıklayacak

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, 31 Mart Yerel Seçimi için hazırladığı "Yeditepeli İstanbul’a Yedi Renk Projesi"nden ilki olan "Mavi İstanbul" projesini geçen hafta İstanbul Boğazı’nda kamuoyuna duyurmuştu.



"Mavi İstanbul" projesi AKP ve CHP'nin İstanbul adaylarının da gündemine girmiş, AKP'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Yücel'in 'Mavi İstanbul' projesine "Bazıları deniz taşımacılığıyla İstanbul’un sorunları yüzde yüz çözülür diyorlar. Ben denizciyim ömrüm bu işlerle geçti böyle bir şey yok" diye yanıt vermişti. CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ise Yücel'in "Mavi İstanbul" projesini neredeyse bire bir seçim vaatleri arasına almıştı.



Renkleri açıklamaya devam eden Yücel, 25 Şubat 2019 Pazartesi günü, saat 11.00'de Üsküdar'daki Ünalan metro çıkışında "Kırmızı İstanbul" projesini kamuoyuyla paylaşacak.



ulusal.com.tr

