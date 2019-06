İBB seçimlerinin Ak Parti ve CHP adaylarının yapacağı canlı yayın, İstanbul'un sorunlarından daha fazla konuşuluyor. Ancak seçime giren Vatan Partisi ve Saadet Partisi programa çağırılmıyor. Mustafa İlker Yücel 'Vatan Partisi adayıyla tartışmak yürek ister' dedi

Dört partinin aday çıkarttığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimlerinde medyada sadece Ak Parti ve CHP'nin adayları ön plana çıkartılıyor. Vatan Partisi ve Saadet Partisi'nin görmezden geldiği süreçte İstanbul'un sorunlarına çözümler hariç her şey konuşuluyor.



ÇÖZÜM KONUŞULMUYOR



Yenilenecek İBB seçimlerinde Ak Parti, CHP, Vatan Partisi ve Saadet Partisi aday çıkarttı. Ancak ana akım medyada sanki iki aday varmış gibi yayınlar yapılıyor. Bu durum rakamlara da yansıdı. Vatan Partisi'nin çıkarttığı verilere göre 24 Aralık 2018 ile 28 Mayıs 2019 tarihleri arasında ana akım medyada Ak Parti'nin adayı Binali Yıldırım bin 369 dakika, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu bin 90 dakika, Vatan Partisi İBB Adayı Mustafa İlker Yücel ise 29 dakika yayında kaldı. İstanbul'daki seçim süreci, çözümün konuşulmadığı, Yıldırım ve İmamoğlu ile partilerinin karşılıklı atıştığı bir sürece dönüştü. Milyonlarca İstanbullu'nun deprem, istihdam, çevre, trafik gibi sorunlarının konuşulmadığı süreçte öne çıkartılan iki adaydan İmamoğlu Trabzon, Ordu ve Giresun'da, Yıldırım ise Sivas, Erzincan ve Diyarbakır'da mitingler düzenledi. Trabzonlu vatandaşlara Pontus denildi, Diyarbakır'da Kürdistan ve Lazistan çıkışları yapıldı, şeyhlerle, melelerle ve ayrılıkçı Uygurlarla buluşuldu, destek istendi.



ADAYLAR CANLI YAYINDA DA YOK SAYILDI



İstanbul seçiminin iki aday arasına sıkıştırılması canlı yayınlarla da devam ediyor. Mustafa İlker Yücel ve Saadet Partisi İBB Adayı Necdet Gökçınar'ın yok sayıldığı, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı ortak canlı yayın programının ayrıntıları da belli olmaya başladı. TRT'de yapılacağı iddia edilen programı kimin yöneteceği henüz netlik kazanmadı. Binali Yıldırım, tercihinin tecrübesi nedeniyle Uğur Dündar olduğunu açıkladı. Uğur Dündar da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Binali Bey'in dürüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim” dedi. “Hangi kanal, hangi sunucu” tartışmasına sıkıştırılan programda da çözümlerin konuşulması beklenmiyor.



YÜCEL: HÜCRELERİNE GİRERİZ



Vatan Partisi İBB Adayı Mustafa İlker Yücel, programa sadece iki adayın çıkartılacak olmasına tepki gösterdi. "Vatan Partisi'nin olmadığı program çözümsüzlük programıdır" diyen Yücel, İstanbul'un sorunlarına esaslı çözümlerin konuşulmak istenmediğini vurguladı. Vatan Partisi'nin İstanbul'u sarmalayan rant ve beton düzenine karşı olduğunu belirten Yücel şunları söyledi:



"Vatan Partisi'nin olduğu televizyon programında rant ve beton düzeninin hücrelerine girilir. Biz birbirlerine soramayacakları soruları sorarız, onların ortak noktalarını göz önüne getiririz. Her iki adayın da temsil ettiği sistemin kolonlarına vururuz. Her iki adayın da tarikat peşinde nasıl oy dilendiklerini anlatırız. Her iki adayın da bölücülüğü nasıl okşadığını anlatırız. Her iki adayın da sahip oldukları şirketleri ve bu şirketlerin rant ve beton düzenindeki yerlerini anlatırız. Anlatacak konu çok. Bu yüzden Vatan Partisi adayıyla tartışmak yürek ister. İstanbul'un sorunlarına yönelik esaslı çözümleri konuşmak isteselerdi bizi de çağırırlardı. Yedi tepe Yedi renk projelerimizin hepsi her iki adayın da korumak istediği sistemin sınırlarını aşıyor. Biliyorlar ki bizimle yüzyüze bu konuları konuştukları anda bu perdeyi kaldıracağız. Vatan Partisi'nin olmadığı program çözümsüzlük programıdır."



Aydınlık