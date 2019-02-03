Vatan Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bugün düzenlenecek dev buluşmayla ilan edilecek. İstanbul’un üçüncü adayı olacak isim için yurtseverler Üsküdar Aktürk Düğün Salonu’nda bir araya gelecek.

Vatan Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nı büyük bir törenle ilan edecek. Bugün, Üsküdar Aktürk Düğün Salonu’nda binlerce katılımcıyla gerçekleşecek Aday Tanıtım Töreni’ne, Vatan Partisi lideri Dr. Doğu Perinçek de katılacak.



Vatan Partisi, İstanbul adaylarını bugün düzenleyeceği Aday Tanıtım Töreni’yle ilan edecek. Yüksek katılımın beklendiği tören öncesi Aydınlık’a konuşan İl Başkanı Cem Dikmen, şunları söyledi: “Sağlam, dürüst, namuslu adaylarımızla şu mesajı veriyoruz; ne talan edenlere ne de İstanbul’u Washington’a teslim edenlere mahkum değilsiniz. İstanbulluların gerçek seçeneğini onlara takdim edeceğiz. 3 Şubat toplantısı İstanbul’u yönetme iddiası olan Vatan Partisi’nin dürüst, namuslu adaylarını açıklayacağı bir aile toplantısıdır. Bu buluşmaya bütün yurttaşlarımızı davet ediyoruz. Gelsinler orada adaylarımızı, adaylarımızın projelerini, çalışmalarını dinlesinler ve diğer adaylarla karşılaştırsınlar, ona göre bir seçim yapsınlar. Biz şunu iddia ediyoruz: Türkiye’nin en zor dönemlerine önderlik eden, en zor dönemlerinde milletinin yanında yer alan insanları biz şuan belediye başkan adayı olarak Türk milletinin önüne çıkarıyoruz.



ADAYLARIMIZ FARKLI

Diğer adaylarla bizim adaylarımız arasında çok net bir fark var. O fark da, milletinin yanında bütün saldırılara göğüs geren bir adayla, milletinin karşısında rant kavgası veren aday farkıdır. Onlar rant kavgası veriyor, biz vatan kavgası veriyoruz. Rant savaşçılarına karşı vatan savaşçılarını büyütmek, vatan savaşçılarını güçlendirmek ve vatan savaşını başarıya ulaştırmak için 3 Şubat toplantımıza İstanbulluları davet ediyoruz.”



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