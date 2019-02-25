banner1002
Vatan Partisi adayı Yücel 'Kırmızı İstanbul'u canlı yayında açıklıyor
Vatan Partisi adayı Yücel 'Kırmızı İstanbul'u canlı yayında açıklıyor
Trump'tan 'Kuzey Kore' çıkışı: Büyük bir güç olabilir
Trump'tan 'Kuzey Kore' çıkışı: Büyük bir güç olabilir
YHT kablolarını çalan zanlı yakalandı
YHT kablolarını çalan zanlı yakalandı
İlker Yücel vatandaşlarla buluştu
İlker Yücel vatandaşlarla buluştu

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel: Yüzde 75 deprem tehlikesi altında

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, halkın büyük beğenisini toplayan 'Yeditepeli İstanbul’a Yedi Renk Projesi'nin ikincisi olan "Kırmızı İstanbul"u açıklıyor

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel: Yüzde 75 deprem tehlikesi altında

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, 31 Mart Yerel Seçimi için 'Yeditepeli İstanbul’a Yedi Renk Projesi'nden ikincisi olan 'Kırmızı İstanbul' projesini açıkladı. Yücel, Üsküdar'daki Ünalan metro çıkışında yurttaşlarla buluştu.

Yücel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Kırmızı Türk milleti için özel bir renk... Milli belediye bağımsız Türkiye'nin kalesidir.

Vatan Partisi belediyelerimizi küresel bağımlılıklardan kurtaracaktır.

Vatan Partisi sorunların üzerine korkmadan gider.

Türkiye deprem haritası incelendiğinde ülke nüfusunun yüzde 75'inin deprem tehlikesi altında olduğunu görmekteyiz. Bu kırmızı alarmdır.

Depreme karşı radikal önlemler almalıyız. Deprem öldürmez, beton partileri öldürür. İstanbul'u afetlerden korumak öncelikli hedefimiz olacak." 

Yücel, projenin ilki olan “Mavi İstanbul”u geçen hafta İstanbul Boğazı’nda kamuoyuna duyurmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kırmızı istanbul #vatan partisi #mustafa ilker yücel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.