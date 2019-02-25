Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, halkın büyük beğenisini toplayan 'Yeditepeli İstanbul’a Yedi Renk Projesi'nin ikincisi olan "Kırmızı İstanbul"u açıklıyor

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, 31 Mart Yerel Seçimi için 'Yeditepeli İstanbul’a Yedi Renk Projesi'nden ikincisi olan 'Kırmızı İstanbul' projesini açıkladı. Yücel, Üsküdar'daki Ünalan metro çıkışında yurttaşlarla buluştu.



Yücel'in konuşmasından satır başları şöyle:



"Kırmızı Türk milleti için özel bir renk... Milli belediye bağımsız Türkiye'nin kalesidir.



Vatan Partisi belediyelerimizi küresel bağımlılıklardan kurtaracaktır.



Vatan Partisi sorunların üzerine korkmadan gider.



Türkiye deprem haritası incelendiğinde ülke nüfusunun yüzde 75'inin deprem tehlikesi altında olduğunu görmekteyiz. Bu kırmızı alarmdır.



Depreme karşı radikal önlemler almalıyız. Deprem öldürmez, beton partileri öldürür. İstanbul'u afetlerden korumak öncelikli hedefimiz olacak."



Yücel, projenin ilki olan “Mavi İstanbul”u geçen hafta İstanbul Boğazı’nda kamuoyuna duyurmuştu.



ulusal.com.tr