Vatan Partisi İstanbul Engelliler Bürosu Başkanı Uğur Becerikli: "Mehmet Şimşek elini engelliden çek!"

Vatan Partisi İstanbul Engelliler Bürosu Başkanı Uğur Becerikli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından hazırlanan ve TBMM’ye sunulacak olan 104 sayfalık 2024 yılı Mevzuat Düzenlemeleri Önerileri ile ilgili açıklama yaptı.

Vatan Partisi İstanbul Engelliler Bürosu Başkanı Uğur Becerikli'nin açıklaması şu şekilde:

"Değerli Türk Milleti, Kıymetli Basın Emekçileri,

Ülkemizde yıllardır engelli bireylerin ve ailelerinin istekleri, yaşantıları ve ihtiyaçları duymazdan görmezden gelinmektedir. Yasalar çıkarılmadan önce Engellilerin, Engelli Derneklerinin, Engelli Federasyonunun ve Engelli Konfederasyonunun önerileri veya görüşleri dinlenmemekle birlikte dikkate dahi alınmıyor. Bunun neticesinde yapılan yasaların,engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu ortadadır.

Hayata katılımda ciddi sorunlar yaşayan engellilerin, yaşam standartlarını yükseltmeleri, erişebilirlik sorununun ortadan kaldırılması, engellilerin ve ailelerinin maddi ve manevi varlığını güçlendirmesi Anayasamızda ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi’nde yer aldığı üzere Devlete aittir. Maalesef son dönemlerde hak kaybına neden olacak düzenlemelerin yapıldığını görmekteyiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından hazırlanan ve TBMM’ye sunulacak olan 104 sayfalık 2024 yılı Mevzuat Düzenlemeleri Önerileri içinde ÖTV Kanunu ile ilgili olarak “ÖTV ve KDV Kayıpları-Engelli Araçlar” başlığında, 2 alternatif önerinin yer aldığını görüyoruz.

ÖTV Kanunu’ndaki istisnanın revize edilmesi, istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi, her sene yeniden değerleme oranında artan tutarın (araç satış bedelinin) yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılması ve Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranında artan tutarı %50'sine kadar arttırma yetkisinin kaldırılması önerilmiştir.

Diğer alternatifte ise; ÖTV Kanunu’ndaki istisnanın kaldırılması, teşvikin sosyal yardım şeklinde yapılması, engellilerin gelir durumları ve alınacak taşıtların yerli olması vb. kriterler esas alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakit destek verilmesi önerilmektedir.

Her iki alternatifte yer alan öneriler, insani politikalarla yakından ve uzaktan ilgili değildir ve bu yönüyle insan hakları ihlalidir. Var olan hakların kısıtlanması, kısıtlanan hakkın kullanılmasının imkânsız hale getirilmesi ve hatta tamamen ortadan kaldırılması; ciddi ayrımcılıktır ve sonuçları bakımından engellilere ve ailelerine zulümdür.

Anlaşılan Bakan Şimşek ve ekibi, sorumluluk yetkisini negatif yönde kullanarak engellilerin haklarını kısıtlamayı ve kaldırmayı masaya yatırmış ve kamuoyunda tartışılır hale getirmiştir. Karar verici merciler,engelliler hakkında karar alırken engellilerin olmadığı ve isteklerinin tartışılmadığı bir yerde engelliler ve aileleri hakkında karar almaya devam ediyor.

Engellilerin ÖTV’siz araç alımını kısıtlayan bu düzenleme kabul edilemez! Hükümet, ekonomik krizin faturasını üreticilere, yoksullara ve engellilere kesiyor. Vergilerle ve zamlarla vatandaşın gırtlağını sıkan bir ekonomi yönetimi, yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapacaktır.

Vatan Partisi İstanbul Engelliler Bürosu olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a aşağıdaki hususları hatırlatıyor ve kendilerini bu yanlıştan acilen vazgeçmeye çağırıyoruz.

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanundaki 3. Maddede yer alan A,B,C, D, F ve H bentleri ile 4. Maddede yer alan D ve İ bentleri açıktır.

Bakan Mehmet Şimşek’in, Anayasaya ve taraf olduğumuz sözleşmelere uygun hareket etmesini ve söz konusu yasal düzenleme tekliflerinin, öneriden çıkarılmasını bekliyor ve talep ediyoruz.

Vatan Partisi, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri izinde engelli bireylerin ve ailelerinin haklarını korumak üzere mücadele edecektir. Vatan Partisi İstanbul Engelliler Bürosu Başkanı ve bir engelli olarak her zaman onlarla omuz omuza mücadele edeceğim ve yanlarında olacağım.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."