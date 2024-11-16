Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan: "DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!"

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Üsküdar'da basın açıklaması gerçekleştirdi.

İbrahim Okan Özkan'ın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Basın Emekçileri, Kıymetli İstanbullular,

ABD-İsrail vatan topraklarımızı bölerek Türkiye himayesinde Kürdistan adı altında, İkinci İsrail kurma hedefindedir. Ege kıyılarından ve Doğu Akdeniz’den Suriye ve Irak’ın kuzeyine kadar dizilen ABD askeri üslerinde namlular Türkiyemize dönmüştür.

Vatanımıza, devletimize ve milletimize karşı ABD-İsrail planlarının yeniden devreye sokulduğu, Türkiye’nin bir hükümet krizine sürüklendiği dönemdeyiz.

Yeni açılımlarla ABD-İsrail denetimindeki bölücü terör örgütü PKK muhatap alınarak, meşrulaştırılıyor. Hatta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde terör örgütünün başı Meclis’e davet ediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “el yükselterek” Kürt vatandaşlarımıza bir “devlet teklif ettiğini” ilan etmiştir.

Ülkemiz, Milletiyle, Devletiyle, kahraman Ordusuyla ve Polisiyle terör örgütünü hendeklere gömmüş, binlerce şehit vermiş ve ABD-İsrail planlarını bozmuştur. Bu uğurda Türk milleti büyük bedeller ödemiştir.

Türkiye planlarla parçalanamaz!

Atom parçalanır, Türkiye parçalanamaz!

Türk Milleti var, Türk Ordusu var, Vatan Partisi var!

Yeniden açılım planlarıyla Türkiye’yi ABD’ye teslim etmek isteyenlere izin vermeyeceğiz.

Vatan Partisi olarak Türkiye’nin önündeki çözümleri açıklıyoruz:

1) PKK'NIN SİYASİ AYAĞI DEM PARTİ DERHAL KAPATILMALIDIR!

DEM Parti PKK’dır.

DEM Parti PKK’nın elidir, koludur, dilidir. Meclis’te PKK istemiyoruz.

Türk Devleti, DEM Parti’ye 3 yılda 1 Milyar 640 Milyon TL hazine yardımı yapmıştır. Milletin kaynaklarının, Ordumuza, Polisimize kurşun atsınlar diye terör örgütünün partisine verilmesini kabul etmiyoruz. PKK’nın Meclisteki partisini kapatmayan Anayasa Mahkemesi çoğunluğu, Türk milletini, Türk hukukunu temsil etmemektedir.

Bölücü teröre özgürlük olmaz! Terör örgütü parti kuramaz. Terör elebaşının heykelini dikeceğiz diyen, Gazi Meclisimizde PKK lehine sloganlar atan, PKK’ya maddi ve manevi destek veren DEM Parti’dir.PKK’nın partisi bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır.

2) TÜRKİYE, NATO'DAN ÇIKMALIDIR

Türkiyemiz, ülkemizi bölmek, parçalamak, borca batırmak, renkli devrimlerle iç cepheyi dağıtmak isteyen Atlantik merkezlerinden kurtulmalıdır. NATO’dan derhal çıkılmalıdır.

NATO, Türkiye’ye faili meçhul cinayetler, katliamlar, darbeler getirdi. Madımak’ta canlarımızı ateşe verdi, Başbağlar’da köylümüzü kurşuna dizdi. 12 Mart’ta, 12 Eylül’de darbeler, işkenceler yaşattı. 15 Temmuz’da darbe girişimine kalkıştı, Gazi Meclisimizi bombaladı. Aydınlarımızı katletti. Ergenekon-Balyoz Tertipleriyle Türk ordusunu hapsetti, Vatan Partisi’ni yok etmek istedi.

PKK’ya on binlerce tır silah verdi. Güneyimizde sözde Kürdistan adı altında bir PKK devleti kurmaya çalışıyor. Yunanistan’ı koca bir ABD üssü haline getirdi, namluları Türkiye’ye doğrultuyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi işgal tatbikatları yapıyor.

NATO, Türkiye’nin müttefiki değil, düşmanıdır. Türkiye, NATO’dan çıkmalıdır!

3) İNCİRLİK VE KÜRECİK ÜSLERİ DERHAL TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DENETİMİNE ALINMALIDIR

İncirlik ve Kürecik üslerini TSK’nın tam denetimine vermek, bugün Filistin başta olmak üzere insanlığa en büyük destek olacaktır.

İncirlik Üssü, ABD’nin bölgedeki kanlı planlarının merkezidir. İncirlik’ten kalkan uçaklar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden İsrail’e silah taşımaktadır. İncirlik Üssü, 15 Temmuz darbe girişiminin karargahıdır. Darbe girişimine katılan uçaklar İncirlik’ten yakıt ikmali yapmış, başarısız olan FETÖ komutanları İncirlik’e sığınmıştır.

Kürecik Radar Üssü, topraklarımızda İsrail’e yönelecek tehditleri önceden haber vermek için bir erken uyarı radarıdır. İsrail için gözcülük yapmakta ve istihbarat toplamaktadır. Yönetim merkezi Avrupa’daki NATO komutanlığıdır. Üslere el konsun, ABD ve İsrail defolsun!

4) SURİYE'YLE DERHAL İŞ BİRLİĞİ YAPILMALIDIR

Türkiye, Suriye ile derhal askeri iş birliği yaparak sınırlarımızdaki bölücü terörü ve İslam bayrağı altında sahte İslamcı terör örgütlerini temizlemelidir.

5) ÜRETİM DEVRİMİYLE EKONOMİK ZORLUKLAR AŞILMALIDIR

İşçilerimiz, çiftçilerimiz, sanayicilerimiz, geçim zorluğu yaşayan halkımız bu sisteme isyan etmektedir. İflaslar, işten çıkarmalar gündemdedir. Tasarruf, yatırım, istihdam, üretim planıyla herkese iş sağlanacak, çarşılara ve pazarlara şenlik gelecek, Üretim Devrimiyle Türkiye ayağa kalkacaktır.

Vatan Partisi bu sorumlulukla göreve hazırdır ve Milletimizden yetki istemektedir.

Mevcut yönetimle Türkiye bu zorluklardan çıkamaz!

Vatan Partisi’nin merkezinde olduğu Üreticilerin Milli Hükümeti, Plan, Tasarruf, Yatırım, İstihdam, Üretim ve Hakça Bölüşüm programıyla zorlukları aşacaktır.

İstanbulluları, DEM Parti’nin kapatılması için ilçe meydanlarında açacağımız masalarda imza vermeye ve kesin çözüm için Vatan Partisi’ne üye olmaya çağırıyoruz."