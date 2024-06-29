Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığından açıklama: "Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz!"

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması kararı ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Eminönü Yeni Camii Önü'nde açıklamalarda bulundu.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan basın açıklamasında şunları söyledi:

"Değerli Basın Emekçileri, Kıymetli İstanbullular,

Türkiye’nin ekonomi yönetimi, Tayyip Erdoğan Hükümetinin bizzat tercihiyle, Batılı finans merkezlerine ve Londra tefecilerine teslim edilmiştir. Küresel finans merkezlerine bağlı, Milli Devlete, bağımsız ekonomiye ve üretime karşı, neoliberal, serbest piyasacı emperyalist programın temsilcisi bir Bakan, Türkiye’yi yeniden borca batırma ekonomisinin başına geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiğinden beri ülkemizde yaşanan ekonomik krizin faturasını vatandaşın sırtına yüklemektedir. Talebi baskılayarak enflasyonu dizginleme anlayışı, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapmaktadır. Her gün zam üstüne zam yapılırken, yeni vergi paketleri hazırlanırken vatandaşın ümüğünü sıkan bu serbest piyasa anlayışını reddediyoruz!

Her gün akaryakıta, gıda ürünlerine, elektriğe gelen zam haberleriyle uyanıyoruz. Bugünasgari ücrete zam yapmamak,vatandaşı enflasyona yem etmektir. Enflasyonla mücadele adı altında asgari ücrete zam yapmayan Hükümet, yaşanan krizin tüm yükünü emekçiye, üreticiye, esnafa, emekliye yüklüyor.

Zaten halihazırda belirlenen asgari ücret, Ocak ayından bu yana eridi gitti. Şimdi bu ücretlerle vatandaşın Ocak 2025’e kadar dayanmasını bekliyorlar. Enflasyonu dizginlemek için asgari ücrete zam yapılmıyor. Ama akaryakıttan tutun da bedelli askerliğe kadar her şeye zam var. Yeni vergi paketiyle vatandaşın gırtlağına çökecekler. %25 kira sınırını kaldırarak dar gelirlileri hayat pahalılığına feda edecekler.

Böyle gitmez! Havadan para kazananlara, sıcak para komisyoncularına, faizcilere, dolar ve borsa vurguncularına, hortumculara, ihale ve tarikat rantçılarına geçit vermeyeceğiz. Üreten ve hakça bölüşen Türkiye'yi kurmak için Vatan Partisi görev başındadır!

Hükümetle muhalefet kayıkçı kavgası vermektedir. AK Parti’yle CHP’ninekonomi programları aynıdır. CHP, vergileri düşürmeyi, asgari ücrete zam yapmayı, emeklilere daha fazla pay vermeyi önüne koyarak sadece kısa vadeli çözümler sunuyor. İkisinin de lugatlarında üretim yok, yatırım yok, plan yok, istihdam yaratmak yok. Varsa yoksa çözümsüzlük var.

Türkiye ekonomisinin kurtuluşu sistem içinde değildir, devrimci çözümlerdedir. Serbest piyasanın insafına bırakılan bir ekonomi, Türkiye’nin geleceğinde daha büyük sorunlar doğuracaktır. Vatan Partisi’ninkesin çözüm önerilerinikamuoyuna açıklıyoruz:

1) Üretim Devrimi için Plan, Tasarruf, Yatırım, İstihdam,Üretim ve Hakça Bölüşüm programıyla tasarruf oranını yüzde 30’lardan yüzde 40’a çıkaracak bir kalkınma planı hazırlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Devlet kaynakları kamu yatırımına ayrılmalı, özel yatırımcı özendirilmelidir.

2) Yabancı bankalara yatırılmış Türk vatandaşlarına ait 500 Milyar Dolar, Batılı emperyalistlerin yaptırımlarına fırsat verilmeden, bir an önce Türkiye’ye getirtilerek yatırım sermayesine dönüştürülmelidir. Böylece milyonlarca insanımıza iş ve insanca yaşama koşulu sağlanmalıdır.

3) Banka kasalarında saklanan 300 Milyar Dolar değerindeki 4.670 ton altının sahipleri tarafından yatırım sermayesine dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Vatandaşın tasarruf ya da süs eşyası olarak sakladığı altın bu önlemlerin dışında tutulacaktır.

4) Devlet organlarında cari harcamalar için alınacak tedbirlerle kararlı bir tasarruf uygulamasına geçilmelidir. Devlet yöneticileri ve yüksek düzey görevlileri sade yaşamalı ve halka hizmet kültürüyle çalışmalıdır.

5) Çiftçimizin, esnafımızın ve sanayicimizin banka borçları gözden geçirilerek gerekirse yeniden yapılandırılmalı, üreticilerimizin yatırıma yönelmeleri teşvik edilmelidir.

Ara çözüm olarak, vatandaşımızın refahını sağlamak ve alım gücünü arttırmak için asgari ücrete derhal zam yapılmalıdır. Kesin çözüm ise Vatan Partisi’nin programında yer alan Üretim Devrimi’dir. Türkiye’nin Üretim Devriminden başka hiçbir seçeneği kalmamıştır.

Türk milletini ve Türkiye’nin üretici kesimlerini; işçiyi, köylüyü, esnafı, tüccarı, sanayiciyi ve iş insanını, Üreticilerin Milli Hükümetini kurmak için Vatan Partisi’nde görev almaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."