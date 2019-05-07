Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın dışında kalan siyasi parti ve bağımsız adaylar nasıl hareket edecek? Vatan Partisi, Saadet Partisi ve DSP'nin izleyeceği yol haritasını karşınıza getireceğiz.

23 Haziran seçimlerinin kaderini iki ittifak dışında kalan partiler ile sandığa gitmeyen yüzde 17'lik kesim belirleyecek.



Ekrem İmamoğlu en yakın rakibi Binali Yıldırım'dan 13 bin 729 oy fazla almıştı. Aradaki fark yüzde 0,25'e denk geliyor. Farkın az olmasıyla yüzde 2,7'lik oy oranı içinde yer alan Saadet Partisi, Vatan Partisi, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, TKP ve bağımsız adayların tavrı büyük önem taşıyor.



Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim iptali kararının ardından siyasi partiler toplantılarını peş peşe yaptı. AKP ve CHP'nin ardından İstanbul'da 103 bin 364 ile en çok oyu alan Saadet Partisi Başkanlık Divanı'nı Ankara'da topladı. Toplantıda alınacak karar 8 Mayıs Çarşamba günü kamuoyuna açıklanacak.



30 bin 884 ile İstanbul'da 4'üncü parti olan DSP, 23 Haziran kararını 11 ila 12 Mayıs tarihlerinde yapacağı Parti Meclisi toplantısında verecek. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, YSK'nın kararına tepki gösterip, İstanbul'un ilçelerinde de seçimlerin yenilenmesini istedi.



27 Bin oy alan Bağımsız Türkiye Partisi ise kararını birkaç gün içinde resmi açıklama ile duyuracak. 22 bin oy alan Demokrat Parti'den ise YSK'nın kararına sert bir tepki geldi. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal "Milli iradeye darbe vurulduğunu" söyledi. Uysal yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nı destekleyeceklerinin mesajını verdi.



YSK kararı sonrası İstanbul seçimlerinde 15 bin 427 oy alan Vatan Partisi de Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı yaptı. Toplantıda alınan kararı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 8 Mayıs Çarşamba günü saat 12'de yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.



Bu partilerin yanı sıra TKP ve birçok bağımsız aday seçimden çekilme kararı aldı.



İstanbul seçimlerine katılım yüzde 83'lerde kalmıştı. Bu nedenle Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı dışında partilerin yanı sıra sandığa gitmeyen yüzde 17'lik seçmen kitlesi var. Bu kapsamda, oy kullanmayan yurttaşların sandığa gitmeye ikna edilmesi de büyük önem taşıyor.



Seçim sonuçlarını yakından etkileyen bir diğer unsuru ise geçersiz oylar oluşturuyor. İstanbul seçimlerinde 300'bin civarında geçersiz oy vardı. Yeni seçimde partilerin seçmenlerin geçersiz oy kullanmasının önüne geçecek adımların da atılması bekleniyor.





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