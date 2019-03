Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu, İzmir İl Başkanlığı’nda İzmir Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nun geçici olarak kapatılmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Çin’in Başkonsolosluğu kapatma nedeninin çok açık olduğunu söyleyen Mutlu, 'Çin, İzmir’deki Başkonsolosluğu’nu, hükümetin Çin Sinciang Uygur bölgesi konusundaki açıklamaları, yanı sıra Isparta ve Uşak valilerinin uygulamaları nedeniyle kapattı' dedi

Geçtiğimiz günlerde Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamayla Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu’nun geçici olarak kapatılacağı bildirildi. Söz konusu kararın Çin tarafınca çalışma verimliliği gibi farklı unsurlara dayalı olarak ve tamamen kendi kaynaklarını bütünselleştirme amacıyla alındığı belirtilmişti. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu ise konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. İzmir İl Başkanlığı’nda yapılan basın açıklamasında Mutlu, sözlerine “İzmirimiz için çok önemli bir kayıp yaşadık. Çin Halk Cumhuriyeti, İzmir Başkonsolosluğu’nu geçici olarak kapattı. Geçici deniyor ama ne zaman açılacağı da belirsiz. Olayı daha da ciddi hale getiren, kapanmanın tam da Başkonsolosluğun Türk vatandaşlarına doğrudan İzmir’den vize verme yetkisine kavuştuğu bir zamanda gerçekleşmesi” diyerek başladı.



Çin’in Başkonsolosluğu kapatma nedeninin çok açık olduğunu söyleyen Mutlu, “Çin, İzmir’deki Başkonsolosluğu’nu, Tayyip Erdoğan Hükümeti’nin Çin’in Sinciang Uygur bölgesi konusundaki açıklamaları, yanı sıra Isparta ve Uşak valilerinin uygulamaları nedeniyle kapattı. Bu valilerimiz ‘Doğu Türkistan Meclisi Başkanı’ sıfatıyla ülkemizde dolaşan Seyit Tümtürk’ü resmen kabul etmiş ve Tümtürk’ün yalanlarını destekleyen açıklamalar yapmışlardı. Bu kişi Çin tarafından ayrılıkçı terör örgütü savunucusu olarak kabul ediliyor. Bizzat kendisi öne sürdüğü olayların hiçbirine tanık olmadığını, daha da ilerisi Sinciang Uygur’a hayatı boyunca gitmediğini kabul etmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı son açıklama ise, Çin’in Başkonsolosluğu kapatmasında çok önemli bir etken oldu. Bakanlık, Uygur ozan Abdürrahim Heyit’in Çinli yetkililer tarafından işkencede öldürüldüğünü iddia etmişti. Ancak açıklamanın ertesi günü Çin tarafından yayınlanan videoda Heyit’in yaşadığı ortaya çıkmış, bizzat Ozan’ın kendisi sağlığının yerinde olduğunu, hiçbir kötü muamele görmediğini anlatmıştı. Türkiye’yi devlet geleneğine yakışmayan şekilde küçük düşüren Dışişleri Bakanlığı’nın tek dayanağının sosyal medya olduğu da daha sonra ortaya çıkmıştı” dedi.



'İZMİR’İ KUŞAK-YOL GİRŞİMİNİN BATI TERMİNALİ YAPACAĞIZ'



Olayı vahim hale getiren şeyin Türkiye’nin ekonomide zor bir dönemden geçerken meydana gelmesinden kaynaklandığını ifade eden Mutlu, “Çin özellikle ekonomimiz açısından çok önemli bir ortaktır. Zorlukları aşmak için Çin’le birlikte yapacağımız büyük girişimler önümüzde durmaktadır. Vatan Partisi, her iki tarafa da mutlaka gerçekleşecek bir proje sunuyor: İzmir’i “Kuşak-Yol” girişiminin Batı terminali yapmak. İzmirimiz Türk tarımı ve sanayisinde büyük yer tutan Ege’nin merkezidir. Çandarlı Limanı gibi büyük bir olanağa sahiptir. Çinli muhataplarımıza Çandarlı’nın Pire’ye karşı bir seçenek olduğunu, Türkiye’nin de Yunanistan’dan çok daha güvenilir bir ortak olduğunu anlatıyoruz. Türkiye Avrasya’nın, Yunanistan ise Atlantik’in parçasıdır” diyerek Vatan Partisi’nin İzmir’i Kuşak-Yol girişiminin Batı terminali yapacaklarını vurguladı.



'İŞ DÜNYAMIZ KENDİ HÜKÜMETİMİZE SESLENMELİDİR'



İzmirli ve Egeli iş insanlarıyla temaslarında bu gerçeklerin iyi kavrandığını sevinerek gördüklerini belirten Mutlu, “Başkonsolosluk kapandıktan sonra iş dünyamızı temsil eden EBSO, İTO, İzmir Borsası gibi örgütlerden çağrılar yapıldığını izledik. Çin’e seslendiler ve Başkonsolosluğun yeniden açılmasını istediler. Ancak bu açıklamalarda muhatap yanlış seçilmiştir. İş dünyamız, kendi hükümetimize seslenmelidir. Ekonomik kriz koşullarında EBSO’ya, İTO’ya ve Ege’deki bütün iş dünyası örgütlerine sorumluluk düşüyor. Ankara’ya yukarıda anlattığımız yanlışlardan derhal dönülmesi için çağrıda bulunmalıdırlar” sözleriyle iş dünyasının hükümete seslenmesi gerektiğini söyledi.



'ABD, ÇİN’İ BİZDEN UZAK TUTUYOR'



Başında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in bulunduğu bir Vatan Partisi heyetinin Sinciang Uygur’dan yeni döndüğünü söyleyen Mutlu, “Heyetimiz ‘insan haklarına aykırılık’ propagandasının hiçbir dayanağı olmadığını yerinde gördü. Yalana dayalı politikalar nedeniyle ülkemizle Çin arasına mesafe girmesinden yararlanan tek güç ABD’dir. ‘Türkiye, ekonomik kriz içinde kıvransın, çıkış yolları tıkansın’ ABD’nin tek hedefi budur. ABD, Türkiye’de ayrılıkçı terörü PKK’yla örgütlüyor. Çin’de de aynı işi ‘Doğu Türkistan’ diye yapıyor. Bununla da bitmiyor, Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyinde Doğu Türkistan adı altında örgütlenen yobaz teröristlerle, DEAŞ’la savaşıyor. CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’yle kurduğu ittifak da aynı oyunun parçasıdır. CHP, önce PKK’yı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soktu. Şimdi de yerel yönetimleri PKK’ya teslim ediyor. Ayrılıkçılık, her yerde ayrılıkçılıktır. Arkasında hep ABD vardır. Türkiye’nin PKK’yla savaşı neyse, Çin’in Sinciang Uygur’daki ABD destekli terörle mücadelesi de odur. Ankara’nın ‘Doğu Türkistan’ diye başlayan her açıklamasında ABD ellerini ovuşturmaktadır. Özellikle ekonomideki zorlukları aşmamızda çok önemli yeri olan Çin’i bizden uzak tutmak ABD’nin güncel politikasıdır. Ankara bu tuzağa düşmemeli, çıkarlarını nerede arayacağını bilmelidir” diyerek Ankara’nın Doğu Türkistan ile ilgili her açıklamasında ABD’nin ellerini ovuşturduğunu ifade etti.



'TÜRKİYE’NİN BUGÜN ÇIKARLARI AVRASYA’DADIR'



Mutlu, açıklamada “Türkiye'nin bugün çıkarları Avrasya'dadır. Çin, Rusya, Suriye ve İran'la birlikte hareket ederek, ABD' nin başını çektiği Atlantik sistemine karşı kararlı mücadele ancak Avrasya seçeneğiyle mümkündür.Bunun için hükümetin dış politikada ülke menfaatini düşünen tutarlı ve güven veren adımlar atması elzemdir. İş dünyamıza düşen de Hükümet’i bu yönde uyarmaktır. İzmirli ve Egeli iş insanlarımız ve onları temsil eden örgütlere sorumluluk düşüyor. Bu gerçekleri anlatmak ve Ankara’nın bu tür hatalara düşmemesini sağlamak sanayicisi, tüccarı, işçisi, çiftçisi, esnafıyla bütün Türkiye’nin menfaatinedir. Vatan Partisi bütün bu güçlüklerin aşılması için etkili çalışmalar yapıyor. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İş insanlarımıza ve örgütlerimize de sorumluluklarını tekrar hatırlatıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.



