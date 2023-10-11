Vatan Partisi İzmir Adayını Açıkladı

Vatan Partisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Serhan Bolluk olduğunu açıkladı. Tunç Soyer’in kurduğu LGBT şubesini kapatıp yerine uyuşturucu ile mücadele şubesi kuracaklarını açıklayan Bolluk, ufuklarında, İzmir’i Kuşak Yol Girişimi’nin terminali yapmak olduğunu söyledi.

Vatan Partisi İzmir Adayını Açıkladı

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, İl Başkanı Serhan Bolluk oldu.

Tarım ve sanayide başı çeken İzmir’in sahipsiz olduğunu vurgulayan Bolluk, Kuşak Yol Girişiminin terminal kenti olma hedeflerini anlattı.

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serhan Bolluk, CHP’li Tunç Soyer’in LGBT’ye hizmet için açtığı şubeyi kapatacaklarını belirtti.

Halkçı belediyecilik yapacaklarının altını çizen Bolluk, Ankara ile rant kavgası yapmayacaklarını söyledi.
Ses Aç (Daire başkanları makamda oturmak yok, halkın içinde, şantiyede olacak)

# vatan partisi # yerel seçim
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