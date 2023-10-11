Vatan Partisi İzmir Adayını Açıkladı

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, İl Başkanı Serhan Bolluk oldu.



Tarım ve sanayide başı çeken İzmir’in sahipsiz olduğunu vurgulayan Bolluk, Kuşak Yol Girişiminin terminal kenti olma hedeflerini anlattı.

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serhan Bolluk, CHP’li Tunç Soyer’in LGBT’ye hizmet için açtığı şubeyi kapatacaklarını belirtti.



Halkçı belediyecilik yapacaklarının altını çizen Bolluk, Ankara ile rant kavgası yapmayacaklarını söyledi.

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