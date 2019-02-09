Vatan Partisi, İzmir’de adaylarını tanıttı. Vatan Partisi büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna açıkladı

Vatan Partisi, İzmir adaylarını ve seçim sloganını açıkladı. Seçim sloganı “Mutlu İnsan, Mutlu Üretici, Mutlu Gençlik, Mutlu Kadın, Mutlu Kent” oldu.



Fuar Gençlik Tiyatrosu’nda yapılan toplantıya Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da katıldı. Reyhan, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal koşulları aktardıktan sonra sözü CHP’nin büyükşehir adayı Tunç Soyer’e getirdi, ağır eleştiriler yöneltti.



Reyhan, İzmir ile Ankara yerel yönetimleri arasında hiçbir fark olmadığını vurguladı, “İttifaklar kamu varlıklarını yemek için kuruldu” dedi. Ardından sözü Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu aldı. Mutlu, İzmir projelerinden örnekler verdi.



30 ilçe belediye başkan adayının özgeçmişi tek tek okundu. Ardından 30 ilçe adayı yan yan geldi ve göreve hazırız fotoğrafı verdi.



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – KAMERA: AKIN KARA

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