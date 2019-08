Vatan Partisi Konak İlçe Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili İzmir Barosu Başkanlığınca yapılan basın açıklaması hakkında "İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, PKK güdümlü HDP’li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına karşı çıkarak meşruiyetini kaybetmiştir. Baro Başkanı derhal istifa etmelidir" ifadeleri kullanıldı

"Değerli basın mensupları,Bilindiği üzere 19.08.2019 tarihinde İçişleri Bakanlığınca, terör örgütleri ile iltisak ve irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Anayasanın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanununun 45. maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir.Bu gelişme üzerine İzmir Barosu Başkanlığı ve bazı barolar tarafından 19.08.2019 tarihinde konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve yukarıda Anayasal ve kanuni dayanakları ifade edilen idari işlemler, “idarenin yargı üzerindeki vesayeti, hukuksuzluk, seçim ve onun tezahürü olan halk iradesine sivil darbe” olarak değerlendirilmiş ve belediye başkanlarının derhal göreve iadesi talep edilmiştir.Barolar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak hukukun yanında yer alma ve kamuoyunu doğru bilgilendirmekle yükümlüdür.1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2. maddesine göre avukatlığın amacı hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamaktır.Terör örgütleri ile iltisak ve irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller ile haklarında soruşturma ve kovuşturma bulunan belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması işlemlerini, hukuksuz ve demokrasi dışı ilan etmek baroların kuruluş amacına ve avukatlık mesleğine aykırıdır.Türkiye, devleti ve milletiyle ABD güdümlü PKK terörüne karşı topyekûn mücadele yürütmek durumundadır. Teröre karşı mücadele yalnız Mehmetçiğe ve Polisimize bırakılamaz. Devletin her kurumu ve görevlisi, milletimizin her vatandaşı, toplumun her örgütlenmesi, teröre karşı mücadeleyle görevlidir. Bu savaş, İkinci İstiklâl Savaşıdır ve olanca gücümüzün seferber edilmesiyle en kısa zamanda kazanılacaktır.Terör örgütlerine destek olan belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması işlemleriyle ilgili mevzuatımız çok açıktır. Anayasamızın 127. maddesinin 4. fıkrasına göre, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.5. fıkrasına göre, merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.5393 sayılı Belediye Kanununun 47/1. maddesine göre, görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir.45/2. maddesine göre belediye başkanın terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması halinde 46. maddesi uyarınca İçişleri Bakanı tarafından belediye başkan vekili görevlendirilebilir.PKK güdümlü HDP’li belediye başkanlarının “eş başkanlık” adı altında belediye başkanlığı yetkilerini PKK’ya devretmesine, belediye kaynaklarını PKK’ya aktarmasına, şehit yakınlarını işten atmasına, Mehmetçiğimizi, polisimizi, korucumuzu, vatandaşlarımızı şehit eden teröristlerin cenaze törenlerine katılmasına, mezarlarını ziyaret etmesine, cadde ve sokaklara teröristlerin adını vermesine, teröristler için saygı duruşu düzenleyip, örgüt marşı çalmasına “seçilmişler diyerek, demokrasi adına” izin verilemez. %100 oy almış olsalar bile HDP belediyelerini görevden almak demokratik hukuk devleti olmanın vazgeçilmez şartıdır.Hal böyleyken; İzmir Barosu Başkanı, avukatlık mesleğinin ve baroların kuruluş amacı ile Anayasa ve kanunlara aykırı hareket ederek, PKK terör örgütünün, siyasi uzantısı HDP aracılığıyla belediyeleri ele geçirmesine ve belediyelerin teröre destek olmasına arka çıkarak terör örgütünü ve terörü koruyucu tutum almıştır.ABD güdümlü “seçilmiş” PKK/HDP Belediye başkanlarının görevden alınmasına itiraz edenler, bu uygulamanın demokrasiye aykırı olduğunu öne sürüyorlar. HDP’nin belediye başkanlarının Kandil’den atandığını HDP yöneticilerinin kendileri itiraf ediyorlar.Teröre özgürlük tanınamaz. Teröristle demokrasi olmaz. Terörün ve teröristin otorite sahibi olduğu yerde, demokrasi de olmaz, özgürlük de olmaz. Demokrasi, ancak terörün temizlendiği yerde işler. Özgürlükler, ancak terörün temizlendiği ortamlarda kullanılabilir. O belediyelerin bulunduğu illerimizin halkı, terör temizlendiği zaman özgür iradeye sahip olur ve özgür seçim yapar. Terörü bitirmek, demokrasi ve özgürlüklerin şartıdır.HDP gibi bölücü terör faaliyetinin odağı haline gelmiş bir partiye yasal olanak tanınamaz. HDP’ye devlet bütçesinden her yıl verilen 90 Milyon Lira,Mehmetçiğe kurşun olarak dönmektedir. HDP’nin kapatılması, şarttır ve hukukun gereğidir.HDP’nin yerine aynı amaçla parti kurulması da yasalara aykırıdır. Yargı, bu konuda sorumsuz ve ürkek olamaz. Yargıtay Başsavcılığı, Anayasanın ve Siyasî Partiler Kanununun kendisine yüklediği görevi ve yetkiyi kullanmak durumundadır. Bu hem yargı görevidir hem de vatan görevidir.Buradan kamuoyuna sesleniyoruz.Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumaktır.Devletin, Anayasa ve kanunlar uyarınca terörle mücadelesine karşı çıkan, “seçim ve demokrasi” adına terör örgütünü ve terörü koruyucu tutum alan baro başkanı MEŞRUİYETİNİ KAYBETMİŞTİR.İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan YÜCEL GÖREVİNDEN DERHAL İSTİFA ETMELİDİR.Türk Milletine saygıyla duyurulur."