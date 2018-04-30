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Vatan Partisi İzmir'de 4-9 Mayıs günlerine kilitlendi

Vatan Partisi İzmir'de 4-9 Mayıs günlerine kilitlendi. Planlar yapıldı, binlerce yurttaş seçim kurullarına gidecek ve 1 dakika içinde Perinçek için hazırlanan cumhurbaşkanı adaylık dilekçesine imza atacak.

Vatan Partisi İzmir'de 4-9 Mayıs günlerine kilitlendi

Vatan Partisi, 4-9 Mayıs günlerini OHAL ilan etti. Bu kritik günlerde sabah sekiz buçuktan akşam sekize kadar Vatan Partisi teşkilatları hummalı bir şekilde çalışacak. İzmirlilerin seçim Kurullarına taşınması için atılacak her adım, dakika dakika hesaplandı. Çünkü dakikanın önemi oldukça büyük.

Öngörüsü ile Türkiye'ye parmak ısırtan Vatan Partisi erken seçim olasılığı nedeniyle Cumhurbaşkanı adayını ilk açıklayan parti oldu. Doğu Perinçek, 27 Ocak'ta olağanüstü büyük kurultayda oy birliği Cumhurbaşkanı adayı seçildi. Toplanmaya başlayan imzalarla ciddi ilerleme sağlandı.

İzmir'in ilçelerinde de hummalı bir çalışma var. Vatan Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Nilay Özçetin, 4-9 Mayıs günleri için yaptıkları planlamayı anlattı.

Gençler de kolları sıvadı. Öncü Gençlik'in sloganı da "Gençliğin adayı Doğu Perinçek."

Vatan Partisi'nin baskılara karşı direnen bu çalışması halkında teveccühünü alıyor.



HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN  KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #izmir
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