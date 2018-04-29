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Vatan Partisi İzmir olağanüstü il kurultayı yapıldı

Vatan Partisi İzmir olağanüstü il kurultayı yapıldı. Mevcut Başkan Dr. Rifat Mutlu'nun tam mutabakatla tekrar İl Başkanı seçildiği kurultayda, Perinçek için yüz bin imza seferberliği başlatıldı.

Vatan Partisi İzmir olağanüstü il kurultayı yapıldı

Vatan Partisi İzmir’de olağanüstü il kurultayını yaptı.

Yeni il yönetimi ve il başkanını seçmek üzere yapılan kurultay da, Vatan Partisi Lideri Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı olacağı vurgulandı.

Kurultayın divan başkanlığına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk seçildi.

Kurultayın açılış konuşmasını Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu yaptı.  

Tek listenin çıktığı kurultayda Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığına mevcut başkan Dr. Rifat Mutlu seçildi.



HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA

Etiketler; #vatan partisi #izmir
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