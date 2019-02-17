Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Osman Erbil, apartman görevlileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Konut-İş Sendikası Genel Başkanı Alican Kayhan da katıldı.

Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Osman Erbil, apartman görevlileriyle kahvaltıda buluştu. Konut-İş Sendikası Genel Başkanı Alican Kayhan’ın da katıldığı kahvaltıda Erbil, görevlilerimizin sorunlarını kendilerinden dinledi.



Apartman görevlileri; sigortalarının yapılmadığını, çalışma saatlerinin belirsiz olduğunu, apartman işleri dışında bazı özel işlerin dayatıldığını, horlanmaya maruz kaldıklarını, sendikaya üye olmada baskı hissettiklerini belirtti. Yaşadıkları olayları aktardı. Sorunları dinleyen Erbil, apartman yönetimi ve apartman görevlileri arasındaki iş ilişkisinin hukuki sözleşmelere bağlı olmasının önemine dikkat çekti. “Eğer yasal haklarımızı bilir ve sendika hakkımızı kullanırsak karşılıklı olarak iş sınırları net bir şekilde çizilir. Apartman yönetimlerinin hatalı uygulamalarından kaynaklanan istismarı da önlemiş oluruz. Belediye Başkanı olduğumuzda sizlerin yaşamış olduğu problemleri dinlemeye ve çözüm bulmaya açık olacağız. Öncelikle de barınma hakkınızın insani koşullarda kullanılmasını özellikle sağlayacağız.” dedi.



Konut İş Genel Başkanı Alican Kayhan da gelecek ve iş güvencesi kaygısının apartman görevlileri içinde yoğun bir şekilde yaşandığını kaydetti. Kayhan “Apartman görevlilerimizin haklarını bilmesi ve çalışma koşullarının iyileşmesi için sendika çok önemli. Sendikalı olma bilinci yükseliyor. Vatan Partisi’nin mücadelemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Erbil, daha öncesinde Konut-İş Sendikası Alican Kayhan’ı da ziyaret ederek apartman görevlilerinin yaşadığı sıkıntılar hakkında görüşmüştü.



