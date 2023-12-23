Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Çevik Oldu

Yerel seçimler yaklaşırken Vatan Partisi de adaylarını duyurmaya başladı.



Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Kadıköy Belediye Başkan Adayını açıkladı. Kadıköy Başkan Adayı Mehmet Çevik oldu.



Kendisini tanıtan Çevik, Kadıköy'ün sorunlarına hakim olduğunu vurguladı.



Çevik, "Kadıköy'e yakışır bir şekilde yönetmek için talibiz" dedi.



