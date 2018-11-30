Kadıköy'de 31 Mart yerel seçimi için belediye başkan adayını ilk belirleyen parti Vatan Partisi, çalışmalarına hızlı başladı.

Vatan Partisi'nin Belediye Başkanı Adayı Opr.Dr. Tuğrul Kihtir, ekibiyle birlikte Kadıköy'deki kurumları ziyaret ediyor.



İlk ziyaretlerden biri Arnavutluk Bayrak ve Bağımsızlık Bayramı'nı kutlayan, Anadolu Yakası Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne yapıldı.



Dernek Başkanı Dilaver Aşam'ın ve Kosova Kültür Merkezi Koordinatörü Kamil Bitiş'in açış konuşmasını yaptığı kutlamada çeşitli grupların müzik gösterileri ve tiyatral gösteriler düzenlendi.



Hekim kimliğinin yanında Balkanlar-Selçuklu tarihçisi de olan Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Kihtir, burada imzaladığı kitaplarını dernek başkanı Dilaver Aşam'a hediye etti.



Kihtir'in, Balkanların Osmanlı Tarihi, Anadolu'da Bizans Haçlılar ve Selçuklular, Selçuklu'dan Osmanlı'ya Bu Toprakların Öyküsü 1000 yıl ve Beylikler ve Eserleri isimlerinde 4 kitabı var.





