Kars’ta yerel basın ziyaretlerine devam eden Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer, "Kars'ta yapılacak olan yerel seçimlerde PKK'nın proje partisi HDP'nin varlığı, hem Kars için hemde Türkiye için ciddi tehlike barındırmaktadır. PKK, Ermenistan'a açılmak için Kars üzerinde bir strateji belirmektedir. Bu tuzağa düşmemek gerekir. Yerel Basınımız burada akılcı, sağduyulu ve milli perspektiften olaylara bakarak tavır almalıdır” dedi. Mutluer’in bu açıklamasına HDP'den cevap geldi.