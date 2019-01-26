"Yine, Yeniden, Daha Güçlü; Efsane Başkan Geliyor" sloganıyla yola çıktı. "Yarım kalan hizmetlerimi tamamlamaya geliyorum" dedi.
MHP’nin eski Kars Büyükşehir Belediye Başkanı Tuncay Mutluer, 31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi’nin adayı oldu.
Tuncay Mutluer’in adaylığı Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek tarafından duyurulmuştu.
İlk sözü, "Seçilirsem, nefes alan Kars’ı inşa etmeye bıraktığım yerden devam edeceğim" olmuştu Mutluer'in... Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Vatan Partisi Kars Büyükşehir Belediye Başkan Adayı aynı sözünü yineledi, halkın kendisine inandığını vurguladı.
Peki, Mutluer'in Kars'ı yeniden inşa edecek projeleri neler?
Detayları 10 Şubat'ın ardından açıklanacağını söyleyen Mutluer'in projeleri arasında kadın sığınma evlerinden yurtlara Kars'ı kalkındıracak projeler var.
Mutluer'in en büyük destekçisi ise ailesi.
ulusal.com.tr
Vatan Partisi Kars Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer, projelerini Ulusal Kanal'a anlattı. İşte "Yarım kalan hizmetleri tamamlamak için geliyorum" diyen eski Kars Belediye Başkanı Mutluer'in; kadın sığınma evlerinden yurtlara, Kars'ı kalkındıracak projeleri...
"Yine, Yeniden, Daha Güçlü; Efsane Başkan Geliyor" sloganıyla yola çıktı. "Yarım kalan hizmetlerimi tamamlamaya geliyorum" dedi.