Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, katıldığı bir radyo programında adaylığını ve Kars'ın ihtiyaçlarını değerlendirdi.Mutluer, MHP kökenli bir Türk milliyetçisi olduğunu belirterek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaman içinde ideolojisini değiştirmesi nedeniyle kendisinin de bir arayış içine girdiğini ifade etti. Çeşitli partilerin tüzüklerini inceleyen Mutluer, Vatan Partisi'nin kendi kişisel fikirlerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine daha yakın programa sahip olduğunu belirtti. Vatan Partisi'nde siyasi hayatını sürdürmeye karar verdiğini dile getirdi.

Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, CRI TÜRK'te Kâmil Erdoğdu'nun hazırlayıp sunduğu Manşet programına katıldı. Kars'ta siyaset yaptıktan sonra Kars'tan ayrılmayan tek siyasetçi olarak sözü geçen Mutluer, sözlerini şöyle sürdürdü:



Kars'tan Ayrılmak İstemedim



"Kars, her şeye hasret ve şehircilik yok denecek kadar az, sadece adı şehir. Doğru dürüst bir caddesi, sosyal ve ekonomik bir yapısı yok. Ben 1994'te belediye başkanı olduğumda, Kars'ın birçok eksiğini tespit ettim ve onarmaya çalıştım. 20-25 yıl geçmesine rağmen yaptıklarım halen konuşuluyor. At arabalarını kaldırdım ve Kars'a modern asfaltı ilk defa ben getirdim. Ayrıca asfalt fabrikasını kurdum ve konut kooperatifçiliğini başlattım. Ancak benden sonra gelen arkadaşlar, o yaptığım modern şehircilik anlayışını bozdu ve Kars şimdi büyük bir köy kent haline dönüştü. Buna üzülüyorum çünkü ben bu memlekette yaşıyorum, belediye başkanlığı görevimi tamamladıktan sonra da buradan ayrılmak istemedim. Burada manevi değerlerim var ve beni seçen insanlarla birlikte var olmak istedim. Kars'ın ihtiyaçlarını karşılayacak adımlar atan bir belediye başkanı göremedim. Halen halk susuz, bazı ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve halk şehirciliğe aç. Bu nedenle, yeniden projelerle ve Vatan Partisi'ni de arkama alarak, Kars'a belediye başkan adayı oldum."



Yepyeni Projelerle Modern Bir Şehir İnşa Edeceğiz!



Tuncay Mutluer, yaklaşan seçimler hakkında şunları söyledi: "CHP haricinde tüm partiler sıkı bir şekilde seçim için çalışıyor ama CHP'nin adayı henüz belli değil. Kimisi aday çıkartmayacaklarını söylüyor, kimisi pasif bir aday çıkaracak diyor veya HDP'i destekleyeceği için aday çıkarmadığı görüşü var. Onlar siyasi olarak Kars'ı ele geçirmeye çalışıyor ama sadece şehircilik anlamında Kars'a bir şeyler vermek için yola çıkan tek aday benim. Yepyeni projelerle, Kars'ı Doğu Anadolu'nun modern bir şehri haline getirmeye çalışacağım."

