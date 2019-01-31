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Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer: Onların rotaları ABD, muhattapları PKK’dır

Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer, HDP Kars Belediye Başkan Adayı Ayhan Bilgen’in kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer: Onların rotaları ABD, muhattapları PKK’dır

Mutluer, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Biz gerçekleri söylemeye devam ediyoruz. PKK/HDP’nin bölgemize ve ülkemize verdiği, bundan sonrada verebileceği zararlara dikkat çekiyoruz. Bilgen, ‘Iğdır’da da kazanmıştık ne oldu? Ülke güvenliğine zarar mı verdi?’ diyor. Iğdır’da neler olduğunu tüm bölge halkı biliyor. Bilgen, Iğdır’ı ya bilmiyor yada bilerek olayları saptırıyor. Iğdır Belediyesi’nin önünde ‘Kobani’ye Yardım Çadırı’ kuruldu ve aylarca yardım toplandı. Aralık-Iğdır yolunda, 13 polisimizi PKK katletti. Sesiniz, soluğunuz çıktı mı?”
 
ABD’ye Bölgede Kalması için Güven Mekanizması
“HDP’nin Kars planı, Batı Asya’da yenilen ABD’nin bölgede kalmasını sağlamak içindir. Batı Asya’da Türkiye’ye, Suriye’ye, İran’a ve Irak’a yenilen ABD ve onun taşeron kuvvetleri, umutlarını Kafkaslarda aramaktadır. Bu plan, yenilgiye uğramaya mahkumdur. Türkiye, sahada Rusya, Irak, İran ve Suriye ile birleşerek, ABD planlarına izin vermedi. Kafkaslarda da bu plana izin vermeyecektir. Nihai amaçları, Türkiye’yi ve bölge ülkelerini parçalamak olanlar, ne Iğdır’da, ne Ardahan’da ne de Kars’ta istediklerini elde edemeyeceklerdir.” 

Onların Rotasıda Muhattabıda Belli
“Bilgen’in temsil ettiği partinin amacı, Türkiye’nin, Irak’ın, İran’ın, Suriye’nin bölünmesidir. ABD Batı Asya’da yapamadığını, Kafkaslar üzerinden yapmaya çalıştığı bu süreçte, HDP, PKK’nın proje partisi olarak üzerine düşeni yapmaktadır. Onların rotaları ABD, muhattapları PKK’dır. Adımları, Türkiye’nin kurucu iradesine, bağımsızlığına ve bütünlüğüne karşı çıkmaktadır.”

Toraman’a Uyarı: HDP ile İşbirliği Yenilgiye Mahkum
“Bugün, ülkemizin her şehrinde HDP’yle ittifak yapmak, bu planlara ve amaçlara hizmet etmek, Türkiye’yi bölme planlarına ortak olmak anlamı taşımaktadır. HDP Kars Belediye Başkan Adayı Ayhan Bilgen ile el ele veren, CHP Kars Belediye Başkanı Adayı Taner Toraman ve CHP Kars İl Örgütü’nü de uyarıyoruz: Erdoğan nefretiniz, vatanseverliğinizi aşmaktadır. Kars halkı, vatanseverdir. HDP ile işbirliği yapanlar yenilir. Başka seçenek yoktur!”  
 

Etiketler; #vatan partisi #kars #tuncay mutluer #hdp
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