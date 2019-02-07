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Vatan Partisi Kars Belediye Başkanı Adayı Tuncay Mutluer: Gelin ortak tavır alalım!

Vatan Partisi Kars Belediye Başkanı Tuncay Mutluer, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Savaş Oruç'un bulunduğu heyet Yerel Basın ziyaretlerine Kars'ta hız verdi. 

Vatan Partisi Kars Belediye Başkanı Adayı Tuncay Mutluer: Gelin ortak tavır alalım!

Mutluer, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Savaş Oruç'un bulunduğu heyet Yerel Basın ziyaretlerine Kars'ta hız verdi. 

Mutluer, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti ve Kars Manşet Gazetesi'ne ziyaretinde, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak ilan etmesine karşı yaptığı açıklamaları yineledi.

Mutluer, "Fransa’nın korkusu ve yaratmak istediği psikolojik harekatın temeli, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye’nin Kuzeyine yapılması planlanan harekatın, Amerikan taşeronu kuvvetleri bitirecek olmasından kaynaklıdır. Vatan Partisi, Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından geçtiği bu dönemde, milletimize ve vatanımıza yönelen psikolojik harekatlara göğüs germektedir. Mehmetçiğimizin zaferini dört gözle beklemektedir. Soykırım yalanına sarılanlar, Türk Milleti’nin iradesinde yenilgiye mahkumdurlar!" açıklamasını yaptığı ziyarette bir kez daha hatırlattı.

Vatan Partisi Kars Belediye Başkanı Tuncay Mutluer, yaptığı ziyaretlerde Kars Belediye Başkan adaylarına çağrısını yerel basın aracılığıyla tekrardan dile getirdi. Mutluer, "Kars’ımızda ki bütün belediye başkan adaylarımızı, bu emperyalist yalana ve psikolojik harekata karşı tavır almaya çağırıyorum!” dedi.

Etiketler; #vatan partisi #kar #tuncay mutluer
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