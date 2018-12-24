Vatan Partisi Kars Belediye Başkanı Adayı, Vatan Partisi Genel Merkezi'nde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı, 1994-1999 yıllarında Kars Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Mutluer oldu.

Vatan Partisi Kars Belediye Başkanı Adayı, Vatan Partisi Genel Merkezi'nde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı, 1994-1999 yıllarında Kars Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Mutluer oldu.



Kars doğumlu olan Tuncay Mutluer ilkokul, ortaokul ve liseyi Kars’ta bitirdi. Üniversite’yi Ankara’da okudu. Ticari İlimler Akademisi mezunu. Okul bitince Halk Bankası’nda devlet memurluğuna başladı. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 74-78 yılları arasında Ülkücü Memurlar birliği başkanlığı yaptı. 1994 yılında Halk Bankası Kars Şubesi Müdürü iken MHP’den Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılına kadar belediye başkanlığı yaptı. Belediye Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra MHP’nin çeşitli kademelerinde görev alan Tuncay Mutluer, 16 Nisan’da yapılacak olan halk oylamasında Bahçeli’nin Başkanlık sistemini destekleme kararı üzerine MHP den istifa etti ve Vatan Partisi’ne katıldı.

Belediye başkanlığı döneminde Tuncay Mutluer’e “Efsane Başkan” denilmesinin sebebi hızla yaptığı çok büyük hizmetlerdi. Mesela diğer belediye başkanları gibi şehri asfaltlarken şehrin bütün kaynaklarını asfalta yatırmak yerine, bir asfalt fabrikası kurdu ve bu asfaltı yayacak modern makineler getirdi.

Şehrin caddelerinde serilen 20 santim kalınlığındaki asfalt hala kullanılıyor.

Bugün at heykeli dikilerek asıl kimliğinden ve güzelliğinden uzaklaştırılan Atatürk Caddesi, Tuncay Mutluer zamanında şehrin vitrini olabilecek şekilde düzenlenmişti.

Trafiğe kapatılarak, halkın sadece yaya olarak kullanabileceği şekilde düzenlenen Kazım Paşa Caddesi Kars’ın Beyoğlu’su olmuştu .

İçme suyu probleminin halkı canından bezdirdiği günlerde, devletten yardım bekleyip sızlanmak yerine kendi imkanlarıyla baraj yaptırdı ve şehrin su şebekesini yeni baştan döşedi.

O zamana kadar birkaç eski belediye otobüsü dışında toplu taşıma olanağı bulunmayan Kars’ta bugün de halkın kullandığı dolmuş taşımacılığı sistemini Tuncay Mutluer kurdu

Kars’ta hem göçe neden olan hem de ekonomiyi etkileyen konut sorununu, toplu konut kooperatifleri kurarak çözdü model binaların yanı sıra Kars’ın kimliğini de yansıtan müstakil konutlar yaptırdı.

Çok sayıda hizmeti bulunan Tuncay Mutluer’in, bugün Kars halkının hafızalarında en çok hatırlanan hizmetlerinden biri de modern semt pazarları kurmak ve şehri yaşanmaz bir yer haline getiren atlı arabaların şehir trafiğinden uzaklaştırılması olmuştu.

Tuncay Mutluer, şimdi yepyeni projelerle ve Vatan Partisi çatısı altında Kars halkından hizmet yetkisi istiyor...

