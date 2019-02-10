İlker Yücel'in açıklaması şöyle;
6 Şubat Perşembe günü Kartal'da çöken bina 21 vatandaşımıza mezar oldu. Milletimize tekrar başsağlığı, kaybettiğimiz vatadaşlarımızın yakınlarına da sabır diliyoruz.
Vatandaşlarımızı bina öldürmedi. Sistem belediyeciliğinde yaşam yok, rant var!
3 katı kaçak olduğu ortaya çıkan binanın bulunduğu Kartal ilçesi 1994'e kadar Belediye Başkanı SHP'li Mehmet Ali Büklü'nün yönetimindeydi.
1994'den sonra 2002'ye kadar ise Kartal Belediye Başkanı Mehmet Sekmen.
Sekmen şu anda Erzurum Belediye Başkanı ve AK Parti'nin önümüzdeki yerel seçimlerde Erzurum Belediye Başkan adayı.
1997 yılından itibaren İşçi Partisi (Vatan Partisi) Kartal İlçe Başkanı Tayfun Tabakoğlu Mehmet Sekmen'i yakın takibe alıyor.
Sekmen'in hukuksuz uygulamalarıyla ilgili belgeler 17 Şubat'ta Kartal Cumhuriyet Savcılığı'na teslim ediliyor. İstanbul Mahalli İdareler Kontrolörlüğü incelemesi sonucunda İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma açıyor.
13 Haziran 1997'de ve 3 Kasım 1997'de Mülkiye müfettişleri görevlendiriliyor. Müfettiş raporlarından sonra İstanbul İl İdare Kurulu, Mehmet Sekmen'in üç ayrı konudan yargılanmasına karar veriyor.
Dosyalardaki suçların konu başlıklarını şöyle sıralayabiliriz: Kaçak ve ruhsatsız inşaatlar yoluyla tarikat kurumlarına aktarılan kaynaklar, tarikatçı kadrolaşma, ihalelerdeki yolsuzluklar, Ömerli Baraj Havzası'ndaki hazine arazisinin talanı.
30 Mart 1998'de Kartal Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınıyor. İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından göreve iade edilmesine rağmen Vatan Partisi'nin mücadelesi sonucunda Ekim 1998'de tekrar görevden alınıyor.
İçişleri Bakanlığı'na sunduğumuz 188 sayfalık dosyadan iki tanesini bilginize sunuyoruz. Talep eden bütün kurum ve kişilerle elimizdeki araştırma dosyasını paylaşmaya hazırız.
Hukuksuzluğa örnek:
Kartal sahilindeki Dengemek adlı dev alışveriş merkezi, aslında SSK Mensupları Dinlenme Tesisi.
SSK, bu yeri Dengemek'e 29 yıllığına kiralıyor. Dengemek, anlaşmadan vazgeçiyor. Ancak bu tebliğ yapıldıktan sonra inşaata başlıyor. Belediyeden de çatı onarımı ve badana için izin alıyor. Onarım ve badana yerine, 25 bin metrekarelik devasa bir inşaat yükselmeye başlıyor. Belediye Encümeni, yıkım kararı almasına rağmen inşaat yeniden başlıyor. İkinci yıkım kararı alınmasına rağmen alışveriş merkezi açılıyor.
Açılış kurdelesini ise yıkım kararında imzası olan başkan Mehmet Sekmen kesiyor!
Alışveriş merkezinin sahil yoluna açtığı bağlantı yolundan, Karayolları'nın, İmar Dairesi'nin haberi bile yok. çünkü dev mağazanın açtığı yol da yasadışı. Trafik lambalarının olmadığı bu yoldan çıkan taşıtlar, sahil yolundaki hızlı trafiğe giriyor....
Peki bu süreçte rüşvet mekanizması nasıl işliyor?
Belediye, ‘‘Karyapsan’’ adında şirketle inşaat malzemesi üretiyor.
Kaçak yapı sahibi, belediyeye gittiğinde, ‘‘Karyapsan'a şu kadar milyon yatıracaksın’’deniyor. Ödenecek para, inşaatın büyüklüğüyle orantılı.
‘‘Malzeme avansı’’ adı altında Karyapsan'ın aldığı 50 milyon liralık belgeyi, sonra da ‘‘Talep edilen malzeme temin edilemediği’’ gerekçesiyle kesilen tediye makbuzunu gösteriliyor. Ancak para, veren kişiye iade edilmiyor. Para giriş-çıkış yapılarak geri ödenmiştir şeklinde gösteriliyor.’
Malzeme alımı karşılığında ödeniyor gösterilen paralarla kaçak ve ruhsatsız inşaat sahiplerinden rüşvet alınıyor.
Dekont makbuzları belediyeye götürürüp, "parayı yatırdım" denilince kaçak inşaata devam etme izni alınıyor.
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ömer Kayır Partimizin hazırladığı 188 sayfadan oluşan dosyayı aldığında, ‘‘Bu dosyadaki belgelere, inanın, devlet olarak bizim ulaşmamız mümkün değil. Teşekkür ediyoruz.’’ diyor.
Sistem belediyeciliği devlete bile çalım atıyor!
İşte bu sürecin en çok tartışılan ismi Mehmet Sekmen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi!
Belediyeler sistem partilerinin elinde şehirlerin ve insanların katili yapılar haline getirildi.
Kartal'da bina değil sistem belediyeciliği çöktü.
AK Parti ve CHP'nin rant belediyeciliği çöktü.
Partimizin uyarıları dinlenseydi ve Kartal'daki kaçak yapılar üzerine araştırma yapılsaydı 21 vatandaşımız bugün hayatta olacaktı. Vatan Partisi 22 yıl önce Kartal'dan gerekli uyarıyı yapmıştı.
Şimdi yeniden aynı uyarıyı yapıyoruz:
Yerel seçimlerde oyunuzu Beton Partilerine değil Vatan Partisi'nin rant düzenini yıkacak adaylarına veriniz!
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