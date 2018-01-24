Vatan Partisi 27 Ocak Cumartesi günü olağanüstü kurultayı toplayacak. Kurultayda, Türkiye'yi Milli Hükümete taşıyacak bir Cumhurbaşkanı adayı seçilecek. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin de adaylık şartı olan 100 bin imza için 27 Ocak'tan itibaren kampanya başlatacaklarını açıkladı. Gültekin, yurttaşları kurultaya davet etti.

Vatan Partisi Cumartesi günü Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Ankara'da olağanüstü kurultay düzenleyecek.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin kurultay hazırlıklarını Ulusal Kanal'a anlattı.



Gültekin, Cumartesi günü yapılacak kurultayda Türkiye'yi Milli Hükümete taşıyacak bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyeceklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmek için 100 bin imza gerektiğini hatırlatan Gültekin, Vatan Partisi'nin bu sayının üstüne ulaşacağını ifade etti.



Gültekin, yurttaşları Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kurultaya davet etti.



Öte yandan Kurultay'ın illerdeki hazıralık çalışmaşları da son aşamada.



Kurultay'a yoğun katılım sağlayacak olan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı da tüm ilçelerden Ankara'ya otobüs kaldırıyor.



Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı da Erkan Önsel de katılım için vatandaşlara çağrı yaptı.



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