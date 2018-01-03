Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten kritik uyarılar geldi. Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında İran'daki eylemlerle ilgili konuşan Perinçek, Amerika ve İsrail'in fitne girişimlerine dikkat çekti. Türkiye'nin bu konuda tavrının önemli olduğunu vurgulayan Perinçek, CHP'yi de ABD ve İsrail'e olan desteğinden dolayı sert sözlerle eleştirdi.

İran'daki eylemlere yönelik Atlantik medyasının yürütttüğü kara propaganda Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in gündemindeydi.



Perinçek ABD'nin bu girişiminin Türkiye için de bir tehdit oluşturduğunun altıını çizdi.



Konuyla ilgili İran'ın toprak bütünlüğünün Türkiye'ye etkisine dikkat çekti Vatan Partisi Lideri. İran'ın 15 Temmuz Darbe girişimindeki desteğini hatırlattı, "Şimdi komşuya destek sırası Türkiye'de" dedi. Perinçek, İran'ın birliği vurgusu yaptı.



CHP'li Engin Altay'ın bu sözlerine de yanıt verdi Perinçek. CHP söylemleriyle ABD fitnesini destekliyor dedi.



Perinçek'in dikkat çektiği bir diğer kritik nokta, İran'dan birbiri ardına düşen görüntü ve haberlerde, meydanlarda "bozkurt" işareti yapan göstericiler oldu. "CIA, İran’da Türkçü maskesiyle ve “Bozkurt işaretleriyle” sahneye çıkmış bulunuyor." dedi. Perinçek "İran düşmanı Türkçülük olur mu? Irak düşmanı Türkçülük olur mu? Suriye düşmanı Türkçülük olur mu? Türkiye düşmanı Türkçülük olursa, İran düşmanı Türkçülük de olur. Yine 1945 yılından bu yana önümüzde duran soruya geldik: Amerika güdümlü Türkçülük olur mu? Olmaz! Rusya güdümlü Türkçülük de olmaz. Türkçülük, Türk milletinin milliyetçiliğidir; Türk milletinin emperyalizmin denetimi dışında başı dik, özgür ve refah içinde yaşama davasıdır. Türkçülük, başka devletlerin güdümünde olursa, ona Türkçülük denmez" ifadelerini kullandı.



Perinçek, İran'ı, Irak'ı,Suriye'yi, Rusya'yı, Çin'i hedef alan Türkçülüğün "Amerikan Türkçülüğü" olduğunun altını çizdi. Sözde milliyetçilere de mesajı vardı, "ABD bölgede kaybetti, İran’da kazanma şansı yok"



Perinçek, Vatan Partisi'nin mesajını da iletti.



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