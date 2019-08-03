Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Suvarlı'daydı

Adıyaman Suvarlı'da Vatan Partisi rüzgarı esiyor. Belediye seçimlerinin yenileneceği Suvarlı'ya Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in mitingi damga vurdu. Suvarlı halkı, alkış ve sloganlarla Vatan Partisi'ne destek verdi

Vatan Partisi 4 Ağustos'ta yapılacak belediye seçimleri için Suvarlı'da gövde gösterisi yaptı.



Seçim maratonunun bitmediği tek yer Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi. 4 Ağustos Pazar günü yenilenecek seçimlerde iki partinin adayı yarışacak. AK Parti ve Vatan Partisi adayları Suvarlı'da yönetime aday.



Beldede Vatan Partisi iddialı. Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Gazi Sabancı'ya destek büyük. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in Suvarlı'da yaptığı miting büyük coşku yarattı.



Gazi Sabancı'nın birikimi ve tecrübesi, halk için bir umut ışığı.



Vatan Partisi Lideri, "Üretim Devrimi" vurgusu yaptı, Suvarlı'nın emekçi halkına dikat çekti.



ulusal.com.tr

