Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, "Kanunsuzluklarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hakkımız ortadan kaldırıldığı için bireysel başvuru hakkımızı kullanarak Anayasa Mahkemesi'ne de 2 Mayıs'ta başvuracağız. Bütün hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Şunu kararlılıkla belirtelim; Yurt dışındaki seçmenin, vatandaşlarımızın cumhurbaşkanı adayı önerme hakkının ortadan kaldırılması boşuna bir çabadır" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun yurt dışında kayıtlı seçmenlerin yaşadıkları ülkede Cumhurbaşkanı adayı gösteremeyeceği, işlemlerin yalnızca Ankara’da bulunan yurtdışı seçim kurulundan yapılabileceği kararını aldı.



Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek konuyla ilgili basın toplantısı yaparak bundan sonraki hukuki süreç hakkında bilgi verdi. YSK'nın böyle bir hakı olmadığını belirten Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "2 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız" dedi.



Perinçek şöyle devam etti:



"Kanunsuzluklarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hakkımız ortadan kaldırıldığı için bireysel başvuru hakkımızı kullanarak, aynı zamanda, Anayasa Mahkemesi'ne de 2 Mayıs'ta başvuracağız. Bütün hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Şunu kararlılıkla belirtelim; Yurt dışındaki seçmenin, vatandaşlarımızın cumhurbaşkanı adayı önerme hakkının ortadan kaldırılması boşuna bir çabadır.



Yine Türkiye'yi bu dar boğazdan çıkartacak; üretim ekonomisine kavuşturacak, vatanın bütünlüğünü sağlayacak cumhurbaşkanı adayının önünün kesilmesi çabası da boşunadır."



ulusal.com.tr