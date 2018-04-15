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Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten Suriye Cumhurbaşkanı Esad'a mesaj

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Suriye sınırından, emperyalizme karşı direnen Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a selam gönderdi. Hatay'da konuşan Perinçek, Trump'ın füze saldırısının fiyaskoyla sonuçlandığını söyledi.

Vatan Partisi Lideri bu kez Hatay'daydı. Suriye sınırından, emperyalist gü.lere karşı direnen Suriye halkı ve Cumhurbaşkan'ı Beşar Esad'a selam gönderdi.

Doktor Doğu Perinçek, komşu ülkelerin birliğine vurgu yaptı, son gelişmeleri değerlendirdi.

Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkan'ı adayı, ABD Başkanı Trump'un füze saldırısını yenilgi olarak değerlendirdi.

Perinçek'in gündeminde emperyalist güçlerin saldrısını destekleyen Erdoğan da vardı. 

Konferansa Şam Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Yuva da katıldı. O da Suriye'nin kazandığı zafere dikkat çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek #Cumhurbaşkanı Esad #suriye #türkiye
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