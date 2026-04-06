Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten Yalçın Küçük için taziye mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, vefat eden araştırmacı yazar Yalçın Küçük için bir taziye mesajı yayımladı.

Simge Sarıyar
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, hayatını kaybeden araştırmacı yazar Yalçın Küçük'ün ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

Doğu Perinçek, Yalçın Küçük ile Türkiye İşçi Partisi Bilim Kurulu'ndan başlayıp Ergenekon davasına kadar uzanan bir süreçte beraber olduklarını ifade etti. Küçük'ün uzun yıllar Aydınlık Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı dönemi ve Haymana Cezaevi'ndeki günlerini hatırlatan Vatan Partisi lideri, merhumun entelektüel kişiliğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Perinçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''60 yıllık arkadaşım Yalçın Küçük’ü kaybetmenin derin acısı içerisindeyiz. Türkiye İşçi Partisi Bilim Kurulundan, Ergenekon davasına kadar sınıfsız bir dünya için mücadeleyi paylaştık.

Uzun yıllar Aydınlık Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Ergenekon Davasında dik duranlardandı.

Haymana cezaevinde altı metrekare bir odada derinlemesine bir fikir hayatımız oldu. Türkiye’nin entelektüel hayatında unutulmaz bir yeri olmuştur. Kalpağı ve kırmızı atkısıyla her zaman mevziisi belliydi, coşkulu, verimliydi.

Temren’e, Devrim’e, bütün sevenlerine ve Bilimsel Sosyalizm davasına bağlı olan bütün kardeşlerime baş sağlığı diliyorum.''

