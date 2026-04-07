Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten ABD'ye mesaj!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdidi sonrası yazılı açıklama yaptı. "Trump Dur, Dünyayı Yakamazsın!" başlığı taşıyan açıklamada bu tehdidin Türkiye dahil bütün bölge ülkelerine yıkım getireceği vurgulandı.



VATAN PARTİSİ LİDERİ'NİN MESAJI TAM OLARAK ŞU ŞEKİLDE:

Dünya devletleri karşı karşıya bulunduğu büyük tehlikeden, İran’a baskı uygulayarak değil, Trump’a derhal baskı uygulayarak kurtulabilir.

ABD Başkanı Trump, “İran medeniyetini yok ederim” tehdidiyle yalnız İran’ı değil, bütün dünyayı tehdit ediyor.

“Medeniyeti yok etme” çapında bir tehdit, Türkiye dahil bütün bölge ülkelerine yıkım getirir.

İran medeniyeti yok edilirse, Körfez ülkelerinin başına ne gelir, İran’ın komşuları bu yıkımdan hangi payı alır, enerji kaynakları ayakta kalır mı, dünya ticareti ve ekonomisi ne olur?

Dahası, bu eylem karşılıksız kalmayacağı için, Trump’ın çılgınlığı bütün dünyada şiddet içeren çatışmalara yol açar. ABD içindeki kavgalar da silahlı boyutlara kadar uzanır.

Trump’ın bütün insanlığa felaket getirecek bu çılgın emrini uygulayacak bir ABD askeri var mıdır?

Uyarıyoruz: Trump’ın tehdidi ABD ve Türkiye dahil, bütün dünyaya tehdittir. Bu gerçek karşısında istisnasız bütün dünya devletlerinin, bir dakika geçmeden Trump’a şiddetli olarak dur deme sorumluluğu ve görevi vardır.