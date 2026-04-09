Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten Ankaralılar Derneğine ziyaret

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği'ni (AHİD) ziyaret etti. Perinçek'i derneğin Genel Başkanı Hilmi Yaman karşıladı. Ayrıca dernek yöneticileri ve bazı mahalle muhtarları da Perinçek'i karşıladı. Ziyaret için Perinçek'e teşekkür eden Yaman, "Derneğimiz 1984 yılında kuruldu. 19 şubemiz var. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, 120 bin üyemiz var. Ankara'da 6 gün açık olan tek STK biziz. Sizler de bizi ziyaret edip güç verdiniz." ifadelerini kullandı.

"İRAN KAZANDI"

Perinçek," Atatürk Ankara'yı boş yere başkent seçmedi. O tercihin arkasında çok büyük bir birikim var." dedi. Dernek başkanı Yaman, Perinçek'i daha sonra seymen gösterisi izlemeye davet etti. Yaman'ın sorusu üzerine Perinçek, İran’ın ABD ve İsrail'e karşı yürüttüğü savaşa ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"İran bu savaşı kazandı. Ama bu bir cephe. Rusya, Çin, İran, Yemen savaşıyor, Filistin, Irak savaşıyor. Bu savaşın ilk bölümünden büyük bir zaferle çıkıldı. ABD dize geldi. İran ile baş edemedi. İran'ın bizim gibi bir halkı var. Rehberleri şehit oldu. Bu onlara kıvılcım oldu. Onları ateşledi. İran kendi vatanını savunuyor. Dünyayı değiştiren bir savaş oluyor bu. NATO dağılıyor. Amerika'nın dostu kalmıyor."

"BURADA KOLAY LOKMALAR YOK"

"Doğu Akdeniz’de ABD, İsrail, Yunanistan ortak tatbikatlar yapıyor. Güney Kıbrıs'a yığınak yapıyorlar. Trakya'da bir yıl önce Türkiye'ye saldırı tatbikatı yaptılar. ABD ve İsrail'in Türkiye'ye yönelik düşmanlıkları var. Bölgemizde Kürdistan adı altında İkinci İsrail devleti kurma amaçları var. Ama İran’ın verdiği savaş bu tehlikeyi erteledi. Buralarda öyle kolay lokmalar yok. Bizim de büyük güçleri yanımıza almamız lazım. İç cephesini kuvvetli tuttu. Ayrıca dünyanın büyük güçlerini yanına aldı. Rusya gibi, Çin gibi."