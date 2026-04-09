Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği'ni ziyaret etti. Dernek başkanı Hilmi Yaman, ziyaret için Perinçek'e teşekkür etti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten Ankaralılar Derneğine ziyaret
Yayınlanma: Güncellenme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği'ni (AHİD) ziyaret etti. Perinçek'i derneğin Genel Başkanı Hilmi Yaman karşıladı. Ayrıca dernek yöneticileri ve bazı mahalle muhtarları da Perinçek'i karşıladı. Ziyaret için Perinçek'e teşekkür eden Yaman, "Derneğimiz 1984 yılında kuruldu. 19 şubemiz var. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, 120 bin üyemiz var. Ankara'da 6 gün açık olan tek STK biziz. Sizler de bizi ziyaret edip güç verdiniz." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten Ankaralılar Derneğine ziyaret - Resim : 1

"İRAN KAZANDI"

Perinçek," Atatürk Ankara'yı boş yere başkent seçmedi. O tercihin arkasında çok büyük bir birikim var." dedi. Dernek başkanı Yaman, Perinçek'i daha sonra seymen gösterisi izlemeye davet etti. Yaman'ın sorusu üzerine Perinçek, İran’ın ABD ve İsrail'e karşı yürüttüğü savaşa ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"İran bu savaşı kazandı. Ama bu bir cephe. Rusya, Çin, İran, Yemen savaşıyor, Filistin, Irak savaşıyor. Bu savaşın ilk bölümünden büyük bir zaferle çıkıldı. ABD dize geldi. İran ile baş edemedi. İran'ın bizim gibi bir halkı var. Rehberleri şehit oldu. Bu onlara kıvılcım oldu. Onları ateşledi. İran kendi vatanını savunuyor. Dünyayı değiştiren bir savaş oluyor bu. NATO dağılıyor. Amerika'nın dostu kalmıyor."

Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten Ankaralılar Derneğine ziyaret - Resim : 2

"BURADA KOLAY LOKMALAR YOK"

"Doğu Akdeniz’de ABD, İsrail, Yunanistan ortak tatbikatlar yapıyor. Güney Kıbrıs'a yığınak yapıyorlar. Trakya'da bir yıl önce Türkiye'ye saldırı tatbikatı yaptılar. ABD ve İsrail'in Türkiye'ye yönelik düşmanlıkları var. Bölgemizde Kürdistan adı altında İkinci İsrail devleti kurma amaçları var. Ama İran’ın verdiği savaş bu tehlikeyi erteledi. Buralarda öyle kolay lokmalar yok. Bizim de büyük güçleri yanımıza almamız lazım. İç cephesini kuvvetli tuttu. Ayrıca dünyanın büyük güçlerini yanına aldı. Rusya gibi, Çin gibi."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruzDışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruzGündem
Çarpıcı anket: Avrupalılar ABD'yi tehdit olarak görüyorÇarpıcı anket: Avrupalılar ABD'yi tehdit olarak görüyorDünya
İstanbul’da elektrikler kesiliyor: BEDAŞ’tan 8 saatlik kesinti uyarısıİstanbul’da elektrikler kesiliyor: BEDAŞ’tan 8 saatlik kesinti uyarısıYurt
Günün Manşetleri
İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısında gelişme...
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Bakan Ersoy, Görkem Sevindik ile görüştü
Adana merkezli 22 ilde yasa dışı bahis operasyonu
MSB'ye 41 adet akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
722 şüpheli gözaltına alındı
İsrail'in Filistinliler’e yönelik idam kararına tepki
Turizm sektörüne 60 milyar liralık finansman desteği
TCMB’nin 2025 yılı bilançosu açıklandı
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Meteorolojik uyarı: Pazar günü kar yağışı 11 ili vuracak Meteorolojik uyarı: Pazar günü kar yağışı 11 ili vuracak
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum