Vatan Partisi lideri Perinçek’ten Hamaney mesajı: "İran zafere ulaşacaktır"

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran devletinin ve milletinin tüm insanlık adına kahramanca bir mücadele yürüttüğü vurgulandı. Perinçek, Hamaney'in yalnızca İran'ın değil, Türk milletinin ve tüm insanlığın şehidi olduğunu belirterek, yeni Rehber Ayetullah Ali Rıza Arafi'yi tebrik etti.

İran'ın vatan savunmasında devlet ve milletin omuz omuza savaştığına dikkat çeken Perinçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''REHBER AYETULLAH ALİ HAMANEY'İN KİŞİLİĞİNDE ŞEHADETTE VE CESARETTE EŞİTLİĞİNİ KANITLAYAN İRAN ZAFERE ULAŞACAKTIR

İran İslam Cumhuriyeti Devleti ve İran Milleti bütün insanlık için savaşa kahramanca devam ediyor.

İran azmi ve fedakarlığı, vatan için verdiği şehitlerin büyüklüğünde kendini gösteriyor.

İran İslam Cumhuriyeti'nin faziletli ve kahraman Rehberi Ayetullah Ali Hamaney, bütün insanlık için ve aynı zamanda Türkiye için canını vermiştir.

Bu büyük insan, Türk milletinin de şehididir, bütün insanlığın şehididir.

İran Devleti ve Milleti, en yüce Rehberinden ve Komutanlarından, sıradan emekçisine kadar yürek yüreğe, omuz omuza savaşıyor.

Savaş mevzisinde eşitlik, fedakarlıkta eşitlik, kahramanlıkta eşitlik, bu savaşın İran'ın ve bütün insanlığın zaferiyle sona ereceğinin en kuvvetli işaretidir.

Çıkarcıların, bencillerin ve zenginlikten sarhoş olanların yönettiği ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi yenilgiye mahkûmdur.

Vatan savaşında ve şehadette eşit olan kahramanların yönettiği İran, bu savaştan zaferle çıkacaktır.

Şehadet ve cesaret savaşta zaferin kaynağıdır. Beyaz Saray koltukları ve korkaklık ise yenilginin habercisidir.

İran Milleti kazanacak, çünkü Rehberinden, işçi ve çiftçisine kadar ölüme meydan okuyor.

Emperyalist ve siyonist korkaklar ise korkaklıklarının bedelini ödeyeceklerdir.

İran İslam Cumhuriyeti'ne, İran milletine, bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz.

Rehber Ayetullah Ali Hamaney'in görevini devralan ve Komutanlık mevzisine giren Sayın Ayetullah Ali Rıza Arafi'yi ve diğer Komutanları yürekten duygularla tebrik ediyor, Onları Türkiye'den selamlıyor ve zaferler diliyoruz.''