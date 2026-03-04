Vatan Partisi lideri Perinçek'ten Küba'ya destek: ''Direnişleri Türkiye'nin direnişidir''

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Küba'ya yönelik baskı, yaptırım ve ambargolarına karşı tepki gösterdi. Perinçek, Küba'nın mücadelesinin insanlığın geleceğini savunduğunu belirterek Vatan Partisi ile Küba Komünist Partisi arasındaki sarsılmaz dayanışmaya dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Vatan Partisi lideri Perinçek'ten Küba'ya destek: ''Direnişleri Türkiye'nin direnişidir''
Yayınlanma: Güncellenme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Küba'ya yönelik uygulanan uluslararası politikalara ilişkin bir açıklama yaptı. Perinçek, ABD emperyalizminin Küba üzerindeki bütün baskı, tehdit, yaptırım ve ambargolarının kararlılıkla karşısında durduklarını bildirdi. Söz konusu yaptırım ve baskı politikalarının sadece Küba'yı değil, aynı zamanda bütün insanlığın geleceğini tehdit ettiğini ifade etti.

Perinçek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

''ABD emperyalizminin Küba’ya yönelik bütün baskı, tehdit, yaptırım ve ambargolarının kararlılıkla karşısındayız.

Bütün bu baskı ve yaptırımlar insanlığın geleceğini tehdit etmektedir.

Küba Cumhuriyeti ve halkı vatanını ve insanlığın büyük geleceğini savunuyor. Bu nedenle Küba’nın mücadelesi yenilmezdir.

Küba, sınıfsız dünya özlemleriyle, insanlığın büyük umutlarının ön cephesindedir.

Küba’nın direnci, ABD emperyalizminin küresel hedeflerinin karşısındadır.

Bu nedenle Küba’nın direnişi Türkiye’nin direnişidir ve insanlığın direnişidir.

Vatan Partisi’nin Küba Komünist Partisi’yle dayanışması köklü ve sarsılmaz bir temele dayanır.Umutlarımız ortaktır. Davamız ortaktır. Mücadele cephemiz insanlığın zafer cephesidir.''

Çin'den ABD'ye tepki: ''Dünyaya yalnız kendi istediğinizi dayatamazsınız''Çin'den ABD'ye tepki: ''Dünyaya yalnız kendi istediğinizi dayatamazsınız''Dünya
Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detaylarıEmekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detaylarıOtomobil
vatan partisi Doğu Perinçek
Günün Manşetleri
Vatan Partisi lideri Perinçek'ten Küba'ya destek
Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni raylara iniyor
İŞKUR'dan imalat sektörüne 50 milyar liralık destek
Sahte TÜVTÜRK çetesine dev darbe
İRAN, UYARILARI DİKKATE ALMAYAN 10 PETROL TANKERİNİ VURDUĞUNU DUYURDU
TEL AVİV, BU GECE DE İRAN'IN FÜZELERİ ALTINDA IŞIL IŞIL
İran, Dubai'deki ABD konsolosluğuna İHA'larla saldırı düzenledi
İşte İran'ın vurduğu tüm üsler ve askeri hedeflerin listesi
Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Gazete manşetleri 4 Mart Çarşamba Gazete manşetleri 4 Mart Çarşamba
BİM'de bugün neler var? BİM'de bugün neler var?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?