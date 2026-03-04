Vatan Partisi lideri Perinçek'ten Küba'ya destek: ''Direnişleri Türkiye'nin direnişidir''

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Küba'ya yönelik uygulanan uluslararası politikalara ilişkin bir açıklama yaptı. Perinçek, ABD emperyalizminin Küba üzerindeki bütün baskı, tehdit, yaptırım ve ambargolarının kararlılıkla karşısında durduklarını bildirdi. Söz konusu yaptırım ve baskı politikalarının sadece Küba'yı değil, aynı zamanda bütün insanlığın geleceğini tehdit ettiğini ifade etti.

Perinçek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

''ABD emperyalizminin Küba’ya yönelik bütün baskı, tehdit, yaptırım ve ambargolarının kararlılıkla karşısındayız.

Bütün bu baskı ve yaptırımlar insanlığın geleceğini tehdit etmektedir.

Küba Cumhuriyeti ve halkı vatanını ve insanlığın büyük geleceğini savunuyor. Bu nedenle Küba’nın mücadelesi yenilmezdir.

Küba, sınıfsız dünya özlemleriyle, insanlığın büyük umutlarının ön cephesindedir.

Küba’nın direnci, ABD emperyalizminin küresel hedeflerinin karşısındadır.

Bu nedenle Küba’nın direnişi Türkiye’nin direnişidir ve insanlığın direnişidir.

Vatan Partisi’nin Küba Komünist Partisi’yle dayanışması köklü ve sarsılmaz bir temele dayanır.Umutlarımız ortaktır. Davamız ortaktır. Mücadele cephemiz insanlığın zafer cephesidir.''