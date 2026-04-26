Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten kültürel yozlaşma tepkisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, televizyon dizilerinde sunulan mafya karakterlerini sert bir dille eleştirerek, Yeşilçam’ın toplumsal dayanışmayı temsil eden kahraman modelinden uzaklaşıldığını vurguladı

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, televizyon ekranlarında hakim olan ve haraç sistemini özendiren yapımlara yönelik kapsamlı bir eleştiri getirdi. "Eşref Tek" adlı dizi üzerinden modern medya anlatılarını hedef alan Perinçek, sistemin sunduğu yeni "kahraman" modellerinin toplumsal dokuya verdiği zarara dikkat çekti.

YEŞİLÇAM’IN AHLAKİ MİRASI

Eleştirilerinde köklü bir karşılaştırma yapan Perinçek, Yeşilçam sinemasının toplumsal karakter inşasındaki tarihsel rolünü hatırlattı. Geçmiş dönem film karakterlerinin ahlaki pusulasına vurgu yapan Perinçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim çocukluğumuzda Yeşilçam'ın filmleri vardı. Eşref Kolçak mahallenin delikanlısıydı. Namusluydu, dürüsttü, zalime karşıydı, zorbalığa karşıydı. Çocukların elinden tutar, kadınların yardımına koşar, mahallenin namusunu korurdu. Fedakardı, yiğitti."

"SİSTEMİN DAYATTIĞI KAHRAMAN: EŞREF TEK"

Perinçek, günümüz dizilerinde haraç ve mafya ilişkilerinin "kahramanlık" adı altında topluma dayatıldığını savundu. Toplumun örnek aldığı modellerin bilinçli bir değişimle dönüştürüldüğünü belirten Vatan Partisi lideri, eleştirilerini şu sözlerle noktaladı:

"Peki şimdi bu haraç, mafya, sistemin bize kahraman olarak dayattığı Eşref kim? Eşref Tek. O mahallenin namuslu, delikanlısı hepimizin idolü Eşref Kolçak gitti, Eşref Tek geldi."

