Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten NATO Zirvesi sonrası ilk yorum: ''O imza Türkiye'nin değil''

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, başkent Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirvede alınan kararların ve yayımlanan maddelerin Türk milletinin genel görüşlerini yansıtmadığını söyleyen Perinçek, anlaşma sürecine yönelik itirazlarını dile getirdi.

Perinçek, zirve sonunda mutabık kalınan metne atılan imzanın devletin genel duruşunu temsil etmediğini belirtti. İktidarın zirvedeki rolüne dikkat çeken Vatan Partisi Lideri, "Bildirge altındaki imza Türkiye’nin değil AK Parti’nin imzasıdır" diyerek söz konusu kararların Türkiye'ye değil doğrudan AK Parti iktidarına ait olduğunu ifade etti.

Perinçek'in konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bizi izleyen Türk milletini saygıyla, sevgiyle Vatan Partisi olarak selamlıyoruz, Sayın Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı'yla ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ethem Sancak'la birlikte. Hemen şunu ilan edelim. Bu NATO ortak bildirisinin altındaki imza AK Parti'nin imzasıdır. Onların şahıslarının imzasıdır. Bu imza kesinlikle Türkiye'yi bağlamayacaktır. Türkiye'nin önündeki birkaç yıl içinde kurulacak olan milli, devrimci, halkçı üretim devrimini başaran, yürüten hükümet bu ortak bildirgenin altındaki Türkiye Cumhuriyeti imzasını kesinlikle çekecektir. Bunu şimdiden ifade edelim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni derhal olağanüstü toplantıya davet ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmalıdır.

''AK PARTİ'NİN TUTUMUNU MİLLET KABUL EDİYOR MU?''

Böyle Türk milletinden habersiz Türk milletinin geleceğini çürüyenlerle, yıkılanlarla, dağılanlarla birleştirmeye kalkan bu ortak bildirgeyi Türk milletinden habersiz imzalayanlar karşısında Büyük Millet Meclisi toplanmalı ve bu bildirgeyi ve NATO toplantısındaki AK Parti iktidarının tutumunu kesinlikle değerlendirmeli ve mahkum etmelidir.

"Eğer güçleri varsa, bu millete güveniyorlarsa (özgürlük, demokrasi diye AK Parti iktidarı sık sık ifade ediyor) eğer demokrasi, özgürlük varsa bu ülkede hadi referanduma gidelim, halkoyuna soralım. Bakalım bu NATO toplantısındaki AK Parti iktidarının tutumunu bu millet kabul ediyor mu?

''TÜRK MİLLETİ NATO'YA İSYANI BAŞLATAN ÜLKEDİR''

Biz çok iyi biliyoruz Türk milleti NATO emperyalistlerine, Amerikan emperyalistlerine ve Avrupa emperyalistlerine ve onlarla işbirliği yapanlara hiçbir şekilde kendisini bağlamayacaktır. Türk milleti, onların güdümünde olmayacaktır. Türkiye NATO'ya isyan eden ülkedir. Türk milleti NATO'ya isyanı başlatan millettir. Vatan Partisi de bu isyanın başındadır.

Burada neyi görüyoruz? Türkiye’den değil, AK Parti iktidarından bahsediyoruz. AK Parti iktidarı yenilenle beraber. Daha yeni İran Savaşı'nda yenildiler, Filistin'de yeniliyorlar ve yenildiler. Gazze'de yenildiler. Yemen'de yeniliyorlar. Lübnan'da yeniliyorlar. Rusya'ya karşı Avrupa cephesinde yeniliyorlar. Çin'in karşısında tir tir titriyorlar. Asya'nın karşısında boyunları bükük.

Bunlarla Türkiye'nin kaderini birleştirmeye kalkıyor AK Parti iktidarı bu NATO toplantısında. Buna hiçbir şekilde izin vermeyecektir bu millet. Bunu açıkça ifade edelim. Kiminle birleşiyorlar? AK Parti iktidarı kiminle kaderini birleştiriyor?

''BU KADER AK PARTİ İKTİDARININ KADERİDİR''

Çürüyenle, çökenle, dağılanla ve Türkiye'yi emperyalizmin insanlığın karşısında bir mevziye sürükleyenle, Mehmetçiği Coni yapmak isteyenle. Onlarla AK Parti iktidarı kaderini birleştirmektedir. Bu kader AK Parti iktidarının kaderidir. Ama kesinlikle ifade edelim. Bu kader kesinlikle Türk milletinin kaderi değildir.

Bakınız bu NATO zirvesinde neler konuşuluyor. Miçotakis Yunanistan lideri geliyor diyor ki: Türkiye bize karşı harp hazırlığı içindedir. Savaş yapmak istemektedir diyor. Bunları söyleyebiliyor ve Türkiye buna karşı Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'de, Meriç Nehri’nin karşı tarafında bir ortak silahlı ittifak kurduğunu, Türkiye'yi tehdit ettiğini NATO toplantısında söyleyemiyor.

Yunanistan söylüyor Türkiye düşmanlığını ama bizim hükümetimiz AK Parti iktidarı bu toplantıda Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le ve Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs'la Türkiye'yi Kıbrıs'tan Türk ordusunu adadan atma konusunda birtakım ittifaklar yaptığını, manevralar yaptığını ve Türkiye'yi Kıbrıs'tan Türk ordusunu atacak birtakım senetlere imza attığını ifade edememektedir.

''BIRAK BÖYLE TÜRK MİLLETİNİ ALDATMAYA YÖNELİK SÖZLERİ''

Türkiye'ye tehdit nereden geliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nden. Onun Doğu Akdeniz'deki müttefikleri olan Yunanistan'dan ve İsrail'den geliyor ama Türkiye Cumhuriyeti Türkiye'ye düşmanlığa ev sahipliği yapıyor.

Öyle açıklamalar telaffuz edilmektedir ki; AK Parti iktidarından, en başta cumhurbaşkanımız olmak üzere. Teksas'tan Ankara'ya kadar deniyor. Teksas Amerika Birleşik Devletleri'nin bir devleti. Amerika bir federasyon. Tekrar Teksas onun devleti. Ankara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Texas'la aynı düzlemde anılabilir mi? Bakın Washington'dan Ankara'ya demiyor. Texas'tan Ankara'ya diyerek neredeyse Türkiye'mizi Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri, devletleri düzleminde ifade eden bu açıklamaları üzüntüyle karşılıyoruz.

Bu toplantıda AK Parti iktidarının söyleyemediğini biz buradan ifade ediyoruz. Trump'a şunu söylüyoruz: Bırak böyle Türk milletini aldatmaya yönelik sözleri. Bizim iktidarlarımızı okşayan sözleri bırak.

'ÜSLERİNİ, TANKLARINI, UÇAKLARINI TOPLA GİT'

Eğer hakikaten Türkiye ile ilgili en küçük bir olumlu iyi niyet göstermek istiyorsan topla bütün üstlerini Yunanistan kıyılarındaki Türkiye'ye karşı kurduğun o dokuz üstü topla götür. Senin yapabileceğin budur. Ve derhal o Nemesis tatbikatlarından Noble Dina tatbikatlarından vazgeç ve Türkiye'den özür dile. Derhal Mayıs 2025’te yaptığın Meriç Nehri'ni geçme tatbikatları dolayısıyla Türkiye'den af dile. Trump'ın bugün Türkiye dostluğu bağlamında yapabileceği uygulamalar ancak bunlardır ve biz buradan bunu Trump'tan talep ediyoruz. Topla, üslerini topla, tanklarını topla, uçaklarını topla, Doğu Akdeniz'i kirletme, Ege'yi kirletme ve götür.

''AK PARTİ İKTİDARINI KINIYORUZ''

Yine AK Parti iktidarını kınıyoruz. Ankara kardeşimiz İran İslam Cumhuriyeti'ne, İran Devleti ve milletine karşı kabadayılığın kürsüsü olamaz. Daha bugün Trump kalkıyor bu gece İran'a ağır, derin saldırılar yapabileceğini söylüyor. Kabadayılık gösterileri yapıyor. Daha yeni yenildin. Ankara kürsüleri senin İran düşmanlığının hiçbir şekilde mekanı olamaz. Ona buradan bunu Vatan Partisi olarak bildiriyoruz ve Türkiye hükümetinden de beklenen budur.

AK Parti iktidarı, Türkiye hükümeti sorumluluğunu ne yazık ki şu anda taşımayan bir durum içerisindedir. Ve en önemlisini söylüyoruz.

AK Parti iktidarı bu toplantıda hem yapılan en üst düzeyden açıklamalarla hem de o ortak bildiriye atılan imzalarla ve diğer Trump'ın paylaştığı tavırlarıyla Mehmetçiği Coni yapma hevesine kapılmıştır ve açıkça bütün cephelerde NATO'nun bütün cephelerde aleti olmaya, NATO hedeflerine vurmaya ve Amerika için savaşmaya çok hevesli birtakım manzaralar sergilemektedir.

''AK PARTİ İKTİDARI SİYASİ İNTİHARIN İÇİNE SÜRÜKLENMEKTE''

Bunu şiddetle kınıyoruz. Bunu başarma şansları sıfırdır. Mehmetçiği Coni yapacak kuvvet bu iktidarda yoktur. Mehmetçik Coni olmaz.

Mehmetçiğin hiçbir şekilde Amerikan emperyalistlerinin Avrupa emperyalistlerin emperyalist amaçları için komşu halklarımıza karşı, İran'a karşı, Filistin'e karşı, Gazze'deki kardeşlerimize karşı, Yemen'e karşı, Lübnan'a karşı ve yine aynı cephede bulunduğumuz Rusya'ya karşı, Çin'e karşı hiçbir şekilde Türkiye savaşlarda alet olarak kullanılamaz.

Türkiye'nin savaşlara sürülmesi gibi bir ihtimal yoktur. Ama AK Parti iktidarı bir siyasi intiharın içine sürüklenmektedir. Bu bir intihardır.

Türkiye'yi bütün insanlıkla karşı karşıya getiren, savaş cephelerine sürmek konusunda taahhütlere kalkışan, yapamayacağı başaramayacağı bu teşebbüslerin hiçbir şekilde hayata geçirilmesi şansı olmadığını buradan özellikle ifade ediyoruz.

''TÜRKİYE NATO'YA ALET OLMAYACAKTIR''

O kadar ki AK Parti iktidar sahiplerinin bu NATO toplantısında bile NATO içindeki anlaşmazlıklarda Trump'ın gölgesi altında görüntüler vermesi Avrupa ülkeleriyle Amerika arasındaki tartışmalarda açıkça Amerika'dan yana beyanatlarda bulunması, bu da maalesef Türkiye'nin önündeki çok ciddi iktidar sorununu hatırlatmaktadır.

Türkiye bu iktidarla yürümeyecektir. İlerleyemez. İlerleme ihtimali kesinlikle yoktur. O bakımdan tekrar söylüyorum. Bu NATO ortak bildirgesinin altındaki imza Türkiye'nin imza imzası değildir. Hiçbir NATO ülkesi Amerika başta olmak üzere ‘Türkiye bu bildiriyi imzaladı’ diye geleceğe bakmasın. Kesinlikle buna güvenmesin. O imza AK Parti'nin imzasıdır. Hatta AK Parti'nin içindeki vatanseverlerin, milliyetçilerin de o imzayı gururla paylaşmadıklarını herkes kesinlikle bilmektedir. Çok kısa zamanda Türkiye'de kurulacak olan Milli Hükümet o imzayı oradan çekecektir. Türkiye NATO’ya alet olmayacaktır.

Türkiye komşularıyla birlikte, Asya ülkeleri ile yükselen Asya uygarlığının öncü mevzilerinde olacaktır. Yeni bir medeniyet kuruluyor. Atlantik uygarlığı çöküyor, bitiyor. Bunu onlar da kabul ediyor. NATO'nun sonuna geldiğini bizzat NATO'nun şefleri söylüyor. Trump ne diyor? ‘Kâğıttan kaplandır’ diyor NATO için. Macron ne diyor? ‘Beyin ölümü gerçekleşmiştir.’ diyor.

Peki ölenlerle siz Türkiye'nin geleceğini nasıl kuracaksınız? Kağıttan kaplanlarla hangi savaşlara gireceksiniz? Kağıttan kaplanlarla beraber hangi mevzilerde savaşacaksınız? Ancak yenilgileri paylaşırsınız. Ama o sizin yenilginiz olur. Türkiye o yenilgileri Türk ordusu, Mehmetçik o yenilgileri hiçbir şekilde paylaşmayacaktır. Türkiye NATO'cuları sırtından atacaktır, sırtında taşımayacaktır.

Buradan AK Parti'nin milletvekillerine ve seçmenlerine çağrıda bulunuyoruz. Onların da büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Bu NATO ortak bildirisine atılan imza Türkiye'nin imzası olamaz. AK Parti'ye özellikle şunu hatırlatıyoruz. O yaptığınız konuşmalar, o atılan imzanın üstündeki metinleri FETÖ savunuyor.

''TÜRKİYE'NİN YENİ İMAMOĞLU'NA İHTİYACI YOK''

Fethullahçı Terör Örgütü savunuyor. Amerikancı, Amerika'nın tamamen güdümünde olan ve Türkiye'yi Amerika'nın kuyruğuna takmaya kalkan girişim neydi? 15-16 Temmuz 2016'daki o FETÖ darbesiydi.

Yine İmamoğlular yani Sayın Kılıçdaroğlu’nun hareketiyle daha sonra CHP'nin başından indirilmiş olan İmamoğlular Özgür Özellerle aynı görüşleri savunuyorsunuz. Bu da AK Partinin nerelere yuvarlandığını gösteren çok önemli bir gerçekliktir.

Türkiye'de bir yeni FETÖ'ye ondan sonra yeni bir İmamoğlu'na, yeni bir Özgür Özel'e farklı isimlerle bunlara ihtiyaç yoktur. Türkiye'nin önündeki iktidar bellidir. Türkiye bir üretim devrimine gidiyor. Milli bir iktidar, milli bir hükümet kuracaktır. Asya'daki ön mevzilerde yerini alacaktır. Yeni uygarlığın yapıcılarından, kurucularından olacaktır Türkiye.

Onun için öyle FETÖ'lere özenen, FETÖ'lerle aynı rollere soyunan, İmamoğlularla aynı rollere soyunan, Özgür Özel ile aynı rollere soyunan yönetimler Türkiye'nin başında kesinlikle kalmayacaktır. Bütün bu Türkiye'mize, tarihimize, birikimimize yakışmayan tavırlara – kibirlere sahipler.

''BU ZİRVE TÜRK MİLLETİNİ KANDIRMAK İÇİN YAPILDI''

Yani bu kibir nereden kaynaklanıyor? Bakın Trump bizi ne kadar seviyor, Trump bizi ne kadar okşuyor falan. Bu tavırlar bu Türkiye yönetimlerinin tarihten gelen büyük gururuna, vakarına kaşan tavırlar değildir.

Bu tavırların birtakım kibirlerle falan filan üstünün örtülmesi de hiçbir şey ifade etmez ve bu toplantı NATO Zirvesi öyle gözüküyor ki Türk milletini kandırmak için, efendim birtakım yaldızlarla, boyalarla kandırmak için yapılan bir toplantıdır.

AK Parti iktidarını da kendi milletine sadakatsizlik ve vefasızlık tavırlarını böyle boyayan anlayışlardan özellikle vazgeçmeye çağırıyoruz.

Türk milletine Vatan Partisi olarak NATO ortak bildirisini kesinlikle kabul etmediğimizi, bunu Türk milletinin kararıyla ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye hükümetinin önümüzde kurulacak hükümetin kararlarıyla yırtıp çöpe atacağımızı da bu ilan ediyoruz."