Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen Atatürk Sempozyumu’nda konuşmacıydı.

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi’nin Atatürkçü Düşünce Kulüpleri ile Bilim ve Ütopya ve Kırmızı Beyaz Dergilerinin çağrısıyla düzenlenen Atatürk Sempozyumu’na, Türkiye’nin en seçkin üniversite toplulukları yoğun katılım gösterdi.



ATATÜRKÇÜLÜK CEPHEDE MÜCADELE DEMEKTİR

Alanlarında uzman, çok sayıda akademisyen ve aydının yaptıkları sunumlarla katkı yaptığı sempozyumda ikinci günün ilk oturum konuşmacısı Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’ti. “Kemalist Devrim ve Cihan Harbi” konulu konuşmasını yapan Perinçek, Kurtuluş Savaşı’nın Birinci Dünya Savaşı ile başladığını söyledi. Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalabileceği fikrine cevap veren Perinçek, “Dünyada Birinci Dünya Savaşı’na katılacak tek devlet olsa, o da Osmanlı olurdu. Biz irademiz dışında savaşa girmek zorundaydık. Bu savaş zaten Osmanlı Devleti’nin paylaşılması savaşıydı. O koşullarda birbirleriyle savaşan Mihver Devletleri ile İttifak Devletleri arasındaki savaşa, biz vatan savaşı yaparak dahil olduk” dedi.



Atatürk devriminin bir hatıradan ibaret olmadığına dikkat çeken Perinçek “Bugün Atatürk Devrimi; PKK’yı ve FETÖ’yü temizleme mücadelesinde, Suriye topraklarından emperyalizmi temizleyen Türk Ordusu’nun mücadelesinde devam etmektedir. Bugün Atatürk Devrimi, Ege ve Akdeniz’den namlularını gösteren emperyalizmi süpürme mücadelesinde yol göstericidir. Bugün Atatürk devrimciliği Afrin’dedir, Fırat Kalkanı’ndadır, Zeytin Dalı Harekatı’ndadır. Türkiye’nin ezici çoğunluğu bu mevzidedir. Atatürk devrimi önümüzdeki büyük görev ve iştir” ifadelerini kullandı.



‘ATATÜRK, İŞÇİNİN ENERJİSİNİ CUMHURİYET’İ KORUMAYA YÖNLENDİRDİ’

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Öğr. Gör. Yıldırım Koç, toplumsal sınıflar konusuyla beraber Atatürk’ün emekçi politikalarını aktardı. Atatürk’ün bağımsız ve demokratik bir Türkiye istediğini vurgulayan Koç, “Bu amaçla toplumdaki dinamikleri inceledi. Bu toplumdaki dinamikler içinde işçi sınıfı da unsurlardan biriydi ancak 1908-1913 döneminden ve 1919-1922 döneminden bildiği temel nokta da şuydu: işçilerin ortaya çıkan bu enerjisinden Ermeni-Rum ayrılıkçıları da İngilizlere yardım eden ajanları da işçi sınıfının bu potansiyelinden faydalanıyorlardı” şeklinde konuştu. Koç “Halbuki Mustafa Kemal Atatürk, işçi sınıfının bir kesimini memur yaparak onlara çok önemli haklar tanıdı. Çıkarılan kanunlarla, önemli düzenlemeler yapılarak işçi sınıfının gelişimine katkıda bulundu. İşçilerin enerjisini Cumhuriyetin kazanımlarını koruma doğrultusunda yönlendirdi” dedi.

