Vatan Partisi’nin “Milliyetçi-Halkçı ittifak” önerisini CHP ve İyi Parti reddetti. Bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ı aradı. Tezcan Reyhan’a, Vatan Partisi ile seçim ittifakı yapamayacaklarını bildirdi

Vatan Partisi, “Milliyetçi-Halkçı ittifak” önerdi, CHP ve İyi Parti reddetti.



24 Haziran seçimleri yaklaşırken ittifak temaslarında önemli bir gelişme yaşandı.



Vatan Partisi, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimleri için CHP ve İyi Parti’ye “Milliyetçi-Halkçı İttifak” önerisi yapmıştı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 26 Nisan Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak önerinin gerekçelerini anlattı. Perinçek Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkanının ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmasının nesnel olarak yerinde olacağını belirtti. Perinçek’e bu öneriyi doğru bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu da öneriyi kabul ettiğini uygun gördüğü herkese iletebileceğini ifade etti.



Bunun üzerine Vatan Partisi yöneticileri İyi Parti yöneticileriyle görüşmeler yaptı. Ancak Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adaylığında ısrar etmesi üzerine bu formül hayata geçirilemedi.



Bu gelişmeler sürerken kulislere CHP’nin ve İyi Parti yönetiminin Vatan Partisi’nin “Milliyetçi-Halkçı İttifak” önerisini kabul etmedikleri bilgisi düştü.



2 Mayıs tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ı aradı, parlamento seçimleriyle dörtlü ittifakın oluştuğunu ve Vatan Partisi’nin bu ittifakta bulunmasını kabul etmediklerini bildirdi.





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