Vatan Partisi MKK Üyesi Özay Gökçe mezarı başında anıldı!

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Koruma Müdürü Özay Gökçe, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Yeni Ayazağa Mezarlığı’ndaki törene Gökçe’nin ailesi ve mücadele arkadaşları katıldı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Yadigar Özen ve Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Gökçe’nin ailesine taziyelerini ilettikten sonra, mezarı başında konuşma yaptı. Yadigar Özen şunları söyledi:

"Özay Gökçe gibi bütün hayatını partisiyle birleştirmiş kahramanlar ölmez. Onlar her zaman partinin bütün ruhunda bütün eyleminde gözünde kaşında attığı her adımında partili yoldaşlarıyla birlikte yaşamaya devam eder. Abimizde bizim her eylemimizde her adımımızda o keskin bakışlarıyla bizimle birlikte yaşamaya devam ediyor."