Vatan Partisi MKK Üyesi Özay Gökçe mezarı başında anıldı!

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Koruma Müdürü Özay Gökçe, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı.

"Bir büyük davanın insanıydı. İdeolojisi, teori ve pratiğiyle. Stratejisiyle, partisiyle, vatan, emek ve namus davamızın yol eri. Genel Başkanımız Doğu Perinçek, Soner Polat Amiralimizi, sonsuz er olarak yazmıştı. Özay Gökçe'yi de, Vatan Partisi'nin vicdanında ki sonsuz nöbetçi dedi."

Yeni Ayazağa Mezarlığı’ndaki törene Gökçe’nin ailesi ve mücadele arkadaşları katıldı.

"Yoldaşlık kelimesi herkes için çok önemlidir çok değerlidir. Ben bir tek şunu söyleyeceğim; Yoldaşlık sözcüğünün altını dolduran bir arkadaşımızdı. Tam bir yoldaştı, görev adamıydı, sırtımız kokmadan çekinmeden dayayabileceğimiz bir arkadaşımızdı."

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Yadigar Özen ve Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Gökçe’nin ailesine taziyelerini ilettikten sonra, mezarı başında konuşma yaptı. Yadigar Özen şunları söyledi:

"Özay Gökçe gibi bütün hayatını partisiyle birleştirmiş kahramanlar ölmez. Onlar her zaman partinin bütün ruhunda bütün eyleminde gözünde kaşında attığı her adımında partili yoldaşlarıyla birlikte yaşamaya devam eder. Abimizde bizim her eylemimizde her adımımızda o keskin bakışlarıyla bizimle birlikte yaşamaya devam ediyor."

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan ise şöyle konuştu: