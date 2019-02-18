Vatan Partisi Ege'nin turizm başkenti Muğla'nın adaylarını belirledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı olarak Günal Dal'ı gösteren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, milli hükümet için "üretim devrimi" vurgusu yaptı.

"Rant değil üretim" sloganı ile Vatan Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.



Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek'in katılımıyla adaylar için tanıtım töreni düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan Doğu Perinçek, milli hükümet ve üretim devrimi için yola çıktıklarını ilan etti.



Vatan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Günal Dal, Muğla'ya dair sorunları ve çözüm paketlerini aktardı.



Bodrum Belediye başkan adayı Şeref Bozkurt, Dalaman belediye başkan adayı Hüseyin Türkay Datça'da Ayfer Özarslan, Fethiye Belediye Başkan Adayı Selçuk Selvi, Kavaklıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Özer, Köyceğiz Belediye Başkan Adayı Ali İzcioğlu, Milas Belediye Başkan Adayı Latif Akgül, Ortaca Belediye Başkan Adayı Selahattin Kozak, Seydikemer Belediye Başkan Adayı Ahmet Köse ve Ula Belediye Başkan Adayı Mehmet Tiryaki oldu.



Tüm illerde kadın adayları ile öne çıkan Vatan Partisi'nin Muğla'daki genç isimleri dikkat çekti. Vatan Partisi'nin en genç adayı ise Kavaklıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Özer oldu.







HABER: GÖKNUR MERVE ÖZER

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

ulusal.com.tr