Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Aykın Büyükşehir Adaylığını Duyurdu

Muğla'da birçok soruna ışık tutan Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Avukat Emre Aykın Büyükşehir adaylığını açıkladı. Aykın, “Halkını ve kentini geleceğe taşıyacak Büyükşehir için adayım” dedi.

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Vatan Partisi İzmir ve Ankara'dan sonra Muğla'da da belediye başkan adayını açıkladı.

İl Başkanı ve Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi olan Avukat Emre Aykın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını duyurdu.

Birçok toplumsal eyleme konu davalarda gönüllü avukatlık yapan Aykın neden aday olduğunu açıkladı.

Büyükşehir belediyesinin imar ve ulaşım konularındaki haksız tasarruflarına karşı açtığı davalarda başarı sağlayan Aykın, ranta geçit vermeyeceklerini söyledi.

Aykın, Menteşe ilçesinde imar plansızlığı nedeniyle mağdur olan ve hukuki süreç tamamlanmadan evleri yıkılan köylüleri yalnız bırakmamıştı.

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