NATO'nun balkanlarda yayılma planı Makedonya halkına takıldı. İsim değişikliği ile AB ve NATO üyeliğine zorlanan Mekedonlar refarandumu boykot etti. Makedonya halkına Vatan Partisi'nden destek geldi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, geçen hafta düzenlenen Makedonya referandumunu değerlendirdi.



Yunus Soner'in açıklaması şöyle:

"30 Eylül 2018’de Makedonya hem ülke, hem de bütün coğrafyamız için son derece önemli bir referandum gerçekleştirildi. Makedon halkına, "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?” sorusu yöneltildi.



MAKEDONLARDAN ONUR DERSİ



Sandığa gidenlerin yüzde 91.4’ü “evet” yanıtı verdi. Ancak Makedon halkının büyük çoğunluğu, 63.2’si bu referandumu boykot etti.



Makedonya, önemli ekonomik sorunlar yaşayan bir ülke. Vatandaşlarının önemli bir kısmı, Avrupa Birliği’nde ekmek arıyor. Ancak buna rağmen Makedon halkı, NATO ve AB’ye girmek uğruna ülkesinin ismini değiştirmeyi reddetmiştir.



Makedon halkı tüm dünyaya bir onur dersi vermiştir. Makedon halkının büyük çoğunluğu sadece ülkesinin ismine değil, tarihine de sahip çıkmıştır.



MAKEDONLARDAN NATO’YA HAYIR



Referandumun sahibi ABD’dir. ABD, Makedonya ile Yunanistan arasında Prespa Anlaşmasını sağlamıştır. ABD’nin planı, Makedonya’yı referandum sonrasında NATO’ya dahil etmekti.



ABD, Bosna-Hersek ve Gürcistan’ın yanında Makedonya’yı da NATO’ya katarak başta Rusya’ya karşı bir ön cephe oluşturmak istiyor.



Ancak ABD sadece Rusya’yı değil, Türkiye’yi de hedef alıyor. En son geçtiğimiz hafta içinde Ege Denizi’nde ABD yönetiminde ve Yunanistan’ın katılımıyla Türkiye’yi hedef alan bir tatbikat düzenlendi. Yine Doğu Akdeniz’de ABD Türkiye ile karşı karşıya.



Bu bağlamda NATO’ya katılması öngörülen ülkeler Türkiye’ye de karşı konumlanıyor. Makedon halkı bu açıdan hem NATO’ya, hem de Türk ve Rus düşmanlığına 'hayır' demiş oldu.



Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, referandum öncesi “evet çıkmazsa AB’ye giremezsiniz” demişti. Atlantik Cephesi’nden çok sayıda heyet referandum öncesi Makedonya’yı ziyaret etmiş ve propaganda yapmıştı.



Makedon halkı bunlara pabuç bırakmadı.



ATLANTİK’TE PANİK



Referandum sonrası Atlantik Cephesi paniğe kapıldı ve Makedon halkının iradesini yok saymaya çalışıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg “Evet’ kararını selamlıyorum ve tüm partileri yapıcı bir diyaloğa girmeye çağırıyorum” dedi.



ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, “ABD sonucu selamlıyor ve Makedonya’nın NATO ve AB’de yerini almasını sağlayacak tüm anlaşmaları şiddetle destekliyor” dedi.



Atlantik Cephesi Makedon halkının iradesini yok saymaya çalışıyor. Ancak tüm dünya, onurlu Makedon halkının Atlantik’e yaşattığı büyü yenilgiyi gördü.



VATAN PARTİSİ OLARAK MAKEDON HALKININ YANINDAYIZ



Vatan Partisi olarak, ülkesinin NATO’ya girmesine ve Avrasya’ya karşı savaşa sürülmesine kaşı çıkan Makedon halkını selamlıyoruz. Önümüzdeki dönem Makedonya’nın tüm siyasi güçleri ile bölgemizde barış ve işbirliği için çalışmaları ilerleteceğiz.



AKP HÜKÜMETİNİ UYARIYORUZ



Erdoğan Hükümeti ise Makedonya referandumuna sessiz kalmış, Brüksel’de Temmuz ayında düzenlenen NATO Zirvesinde ise Bosna-Hersek, Makedonya ve Gürcistan’ın NATO üyeliğine destek vermiştir.



Ülkemiz Vatan Savaşı vermekte, ABD komşumuz Suriye’de PKK’ya 19 bin tır silah göndermekte ve Türkiye ile Rusya’nın arasını açmak için tüm çabaları göstermektedir.



Bu koşullarda NATO’nun Balkanlarda ve Kafkaslarda yayılması sadece Rusya’yı değil, Türkiye’yi de hedef almaktadır. Türkiye bu yayılmaya ve ülkemizin de kuşatılmasına kesinlikle destek vermemelidir."