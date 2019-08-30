Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı yeni görevlendirdiği gençlerle kadrosunu güçlendirdi.

Önceki dönemde Öncü Gençlik Ankara İl Başkanı olarak görev yapan Deniz Tokgöz Ankara İl Sekreterliği görevine, Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Türkaydın da Ankara İl Saymanlığı görevine atandı. Genç kadrolarıyla dikkat çeken Vatan Partisi, her dönemde gençlere olan güvenini göstermeye devam ediyor.

Ankara İl Sekreterliği görevini üstlenen Deniz Tokgöz, 25 yaşında bir hukukçu. Ankara İl Saymanı olarak görev yapacak Gaye Türkaydın ise 23 yaşında bir halkbilimci.



DENİZ TOKGÖZ KİMDİR?

1994 yılında İstanbul-Ümraniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketi olan Tokat-Zile'de tamamladı. 2012-2017 yılları arası Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı.

2015-2017 yılları arasına Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Başkanı olarak görev aldı.

2017-2019 yılları arasında Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Başkanı olarak görev aldı.

2016-2019 yılları arası Vatan Partisi Öncü Gençlik Merkez Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Halen Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi!dir.



GAYE TÜRKAYDIN KİMDİR?

1996 yılında Lüleburgaz'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Lüleburgaz'da tamamladı.Ankara Üniversitesi Halkbilim bölümünden mezun oldu

2010-2013 yılları arasında Lüleburgaz TGB Liseli Sorumluluğu,

2013-2014 yılları arasından TGB Lüleburgaz İlçe Başkanlığı,

2014-2016 yılları arasında Ankara Üniversitesi Düşünce ve Edebiyat Topluluğu Sekreterliği,

2016-2017 yılları arasında Düşünce ve Edebiyat Topluluğu Başkanlığı,

2016-2019 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğrenci Temsilciliği,

2018 yılında Vatan Partisi Ankara Öncü Gençlik İl Saymanlığı,

2019 Vatan Partisi Ankara İl Sayman Yardımcılığı görevlerinde bulundu.